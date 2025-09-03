トヨタ新型「“5人乗り”コンパクトSUV」に大反響！ 「スポーティで“リッター23キロ”も走るのイイ」「街に映えるデザイン」「専用ロゴや高級感が魅力」の声も！ “4WD”×他と違うエンジン採用の 「カローラクロス」登場！

3ヵ月遅れで発売された最高級仕様に反響集まる！

トヨタは2025年5月23日、人気のSUV「カローラクロス」の一部改良モデルを発表し、同日から販売を開始しました。

この改良では、デザインや機能性が大きく進化し、特に新たに追加された最上級グレード「GR SPORT」が注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”新型「“5人乗り”コンパクトSUV」です！（30枚以上）

同グレードは同年8月4日から販売が開始され、スポーティで上質な走りを求めるユーザーに新たな選択肢を提供しています。

そんな「カローラクロス GR SPORT」に対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

専用装備がもり沢山！遅れて発売となった最高級モデルとは？

カローラクロスは2021年9月に「カローラ」シリーズ初のSUVとして登場し、日常からアウトドアまで幅広い用途に対応する実用性で人気を維持してきました。

今回の改良ではフロントバンパーやヘッドランプの形状を変更し、ボディ同色のグリルを採用することで都会的で洗練された印象に進化。

さらに、トヨタ初となる「SNOW EXTRAモード」をドライブモードセレクトに追加し、雪道での走破性を向上させています。

また、カーボンニュートラルへの取り組みの一環として、全車ハイブリッド専用とした点も特徴です。

グレードは「G」「S」「Z」に加え、最上級のGR SPORTを設定。

GR SPORTは「TOYOTA GAZOO Racing」の理念を反映し、ボディ剛性強化や専用チューニングを施した足回りによって優れた操縦安定性を実現。

ボディサイズは全長4460mm×全幅1825mm×全高1600mm、ホイールベース2640mmで、他グレードより低く構えたシルエットがスポーティさを際立たせます。

外装は専用フロントバンパーやラジエーターグリル、ダーククリア切削とブラック塗装を組み合わせたアルミホイールを装備。

ボディカラーは単色5色とツートーン3色の計8色から選択可能です。

内装は5人乗りの広さを維持しつつ、GRロゴ入りの専用スポーツシートやスモークシルバーメタリック加飾を採用し、ブラック基調の空間に上質感を加えています。

動力面では2リッター「M20A-FXS」エンジンを搭載するハイブリッドシステムを採用。

最高出力152ps、最大トルク188Nm、システム総合で199psを発揮します。

専用6速シーケンシャルシフトマチックと電気式4WD「E-Four」を組み合わせ、滑らかな加速と力強い走りを実現。

燃費はWLTCモードで23.3km／Lを達成し、走行性能と環境性能を高次元で両立しました。

なお、価格（消費税込み）は389万5000円に設定されています。

この改良に対しネット上では多くの反響が寄せられています。

「デザインがより洗練され街で映える」「GR SPORTの走りが楽しみ」といった期待の声に加え、「ハイブリッド専用化は環境に優しい」「スポーティなのに燃費23キロの低燃費ってイイね」「SNOW EXTRAモードは雪国に便利」と実用性を評価する意見も見られます。

また、「内装のGRロゴや高級感が魅力」「燃費性能が良く長距離も安心」といった満足感を示す声や、「価格はやや高めだが装備や走りを考えれば納得」と肯定的に受け止める意見も多く、全体的に歓迎ムードが広がっています。