中村江里子アナ、ミラノ新居の壁色チェンジ「センス抜群」「こだわりすごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】フリーアナウンサーの中村江里子が2日、自身のInstagramストーリーズを更新。ミラノの新居で壁の色を変更したことを報告した。
【写真】真っ白から劇的チェンジ 中村江里子アナのミラノ新居
中村は「壁が全て真っ白だったので入居前に少し壁の色を変えました」とリフォームの様子を公開。「この2日間、埃との闘いまだベッドも届いていない」と引っ越し作業の状況を報告している。
この投稿に、ファンからは「素敵」「センス抜群」「おしゃれ」「想像以上」「こだわりすごい」「色が増えてて可愛い」といったコメントが寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
◆中村江里子、ミラノ新居の壁色チェンジ
