¡Ø¶åÎ¶¾ëºÖ¡ÙÃø¼Ô¡¦Í¾Ñ»¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ºîÉÊ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤È±Ç²è¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤

2008Ç¯¤Ë¹á¹Á¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡Ø¶åÎ¶¾ëºÖ I °Ï¾ë¡Ù¡£¤½¤ì¤«¤éÌó16Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËËÜºî¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º ·èÀï¡ª¶åÎ¶¾ëºÖ¡Ù¤¬¸ø³«¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºî¼Ô¤ÎÍ¾Ñ»¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¹É®Åö»þ¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£ÀèÆü¤ÎÍèÆü»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÈëÏÃ¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢±Ç²è¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ê¤É¡¢¶»¥¢¥Ä¤ÊÏÃ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶åÎ¶¾ëºÖ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿
¨¡¨¡ ËÜºî¤Ï¶åÎ¶¾ëºÖ¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¾ì½ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢ÁÄÉã¤¬¤è¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò´Ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¶åÎ¶¾ë¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¶åÎ¶¾ëºÖ¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¼«ÂÎ¤Ï1994Ç¯¤Ë¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÀßÄê¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÉñÂæ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¡Ä¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¶åÎ¶¾ëºÖ¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ·úÊª¤¬Æþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤¦¤È¡©
20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ø¶åÎ¶¾ëÃµË¬ Ëâ·¢¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤È½Ð¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤ÎÇÛÀþ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦Å·°æ¤ä¡¢Å´³Ê»Ò¡¢ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤Ê¶¹¤¤ÄÌÏ©¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¤È¡£¾®Àâ¤Ç¤Ï½½Æó¾¯¤¬¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¿®°ì¤¬¶åÎ¶¾ëºÖ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î²þÊÑ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¶åÎ¶¾ëºÖ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Í§¾ð¤äå«¤ÎÊª¸ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶åÎ¶¾ëºÖ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐµðÂç¥¹¥é¥à³¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«Ë½ÎÏÅª¤È¤¤¤Ã¤¿¥À¡¼¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¾ëºÉ¤ÎÃæ¤ÇÀë¶µ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¿ÀÉãÍÍ¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¶åÎ¶¾ëºÖ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢°Å¤¤´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¾®Àâ¤Ç¤Ï¼ÂÂÖ¤Ë±è¤Ã¤Æ¾¯¤·²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¹þ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÍ§¾ð¤äå«¤ÎÊª¸ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ »þÂåÀßÄê¤Ï80Ç¯Âå¤Ç¤¹¡£Í¾Ñ»¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤Î»þÂå¤Î¹á¹Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ä¤Ï1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü80Ç¯Âå¤Ë»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¹á¹Á±Ç²è¤¬¤È¤Æ¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¥ç¥ó¥·¡¼±Ç²è¡¢¹õ¼Ò²ñ¤â¤Î¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£80Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤¼¹á¹Á±Ç²è¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃßÀÑ¤¬º£¤ÎÁÏºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±ÉÍÜÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è°Ê³°¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¤ä²»³Ú¡¢CM¡¢¤½¤ì¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡Ê¡ØÃË¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤ä¥¦¥©¥ó¡¦¥«¡¼¥¦¥¡¥¤´ÆÆÄºîÉÊ¤Ê¤É¹á¹Á±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤Ë¤·¤Æ²Î¼ê¡£2003Ç¯ÀÂµî¡Ë¤Î²»³Ú¤«¤é¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Î¶·»µ®Ìò¤Ï¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥óµé¤ÎÈþ·Á¤Ç¤Ê¤¤¤È¡ª
¨¡¨¡ ¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Î¡ØÌµ¿´¿çÌ²¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Í¾Ñ»¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î²»³Ú¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤´ËÜ¿Í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
80Ç¯Âå¤Î¹á¹Á¤Î²Î¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤È¥¢¥é¥ó¡¦¥¿¥à¤µ¤ó¤¬¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼ÇÉ¤«¥¿¥àÇÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡£»ä¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ÏÎ®¹Ô¤ê¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¡¢±Ç²è¤Î½Ð±é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Î¶·þÉ÷¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬²Î¼ê³èÆ°°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ1988Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡È¤µ¤è¤Ê¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¡£»ä¤Ï´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤À¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤ï¡¼¤Ã¤È´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢30ÂåÁ°È¾¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò½Ð¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª ¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¡¢Î¶·»µ®¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àâ¤ä±Ç²è¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¤¸ì¤ê¤«¤±¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Î¶·»µ®¤ËÅê±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¡¼¤µ¤ó¤¬Î¶·»µ®¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤éÎ¶·»µ®¤¬¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤éÃ¯¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢±Ç²è¤Î½Ð»ñ¼Ô¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë»ä¤Î3¿Í¤Ç¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¡¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥½¥¤¡¦¥Á¥§¥ó´ÆÆÄ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¡¼¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡©
¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥±¥á¥ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡ª Î¶·»µ®¤Ï¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¤¥±¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï100¡ó¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸À¤¤Êý¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¶·»µ®¤Ï¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£
²¦¶å¤Î¡Ö¹ÅÄ¾¡ª¡×¤Ï¡¢µ¤¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹
¨¡¨¡ ËÜºî¤Ë¤Ï¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¤«¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ë»þ¤Ë¡¢°Ìò¤«¤é¹Í¤¨¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎË½ÎÏ´Á¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÎÏ²Ã¸º¤Ç¤ä¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅ¸³«¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤ÇºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¥Ü¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë²¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹á¹Á¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ê¡ØÂç»þÂå¡Ù¡Ê1992Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ìò¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤½¤Î°Ìò¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÉôÊ¬¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¡¢´è¸Ç¤ÇË½ÎÏÅª¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢Âç¥Ü¥¹¤Ç¤¹¡£»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê°Ìò¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»þÂå·à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉð¶¢¡ÊÉð½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ëÃæ¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¸ÅÍè¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°ì¤Ä¡Ë¤ò¸½Âå¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Éð¶¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢»Ø1ËÜ¤ÇÉð½Ñ¤ò¹Ô¤¦¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âç¥Ü¥¹¤Î¼ê²¼¤Ç¤¢¤ë²¦¶å¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÈ¯ÁÛ¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ²¦¶å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¹ÅÄ¾¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¹Å¤¯¤¹¤ëÌµÅ¨¤ÎÀïË¡¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ÎÉð½Ñ¤Ï¡¢¾®Àâ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ö¹ÅÄ¾¡×¤È¤¤¤Ã¤Æµ¤¸ù¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯¸À¤¦¤Èµ¤¸ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¸ù¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àµ¼°¤ÊÌ¾Á°¤Ï¡ÖÅ´ÉÛêÎ¸ù(¤Æ¤Ã¤×¤¶¤ó¤³¤¦)¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£àµ¤á¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¼é¤ê¡¢Åá¤ä½Æ¤Ê¤É¤¤¤«¤Ê¤ëÉð´ï¤Ç¤â½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉð½Ñ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ç¤Ï¡¢°Ìò¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¾ëºÉ»Í¾¯¡ÊÄÄÍì·³¡¢¿®°ì¡¢½½Æó¾¯¡¢»Í»Æ¡Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ±Ç²è¤Ç¤ÏÄÄÍì·³¤È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃç´Ö¤À¤Ã¤¿»°¾¯¤¬½Ð²ñ¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Àâ¤Ç¤ÏÄÄÍì·³¤È½½Æó¾¯¤¬¤Þ¤º¤Ï½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
ÄÄÍì·³¤Ï¡¢²¦Æ»¤Î¼ç¿Í¸ø¡£¤È¤¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊªÁü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ì¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤¤¤¯¤é²¥¤é¤ì¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÑÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡È¹á¹Á¿Í´¶¡É¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¡£ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹á¹Á¿ÍÀº¿À¤òÄÄÍì·³¤ËÅê±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½½Æó¾¯¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤ÆÌµ¸ý¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÂÐ¾ÈÅª¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î°ã¤¤¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄÄÍì·³¤Ï¶åÎ¶¾ëºÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Í»Æ¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤Ï¤â¤í¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¸¤ã¤¢ºÇ¸å¤Ë½Ð²ñ¤¦¿®°ì¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Û¤«¤Î3¿Í¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤¬¾¯¤·¼å¤¤¿Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯ºÙ¿È¤Ç»Ø¤¬Ä¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤Ç¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò»È¤¦¡£¤½¤ÎÏÓÁ°¤ÏÀ¤³¦°ì¡£¤¢¤È¡¢¿®°ì¤Ï80Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ±Ç²è¤Ç¤Ï¿®°ìÌò¤ò¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥é¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢·àÃæ¤Ç¤âÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤È²¦¶å¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÛÌò¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿®°ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶åÎ¶¾ëºÖ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤Ð´ÉÍý¿¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¼¤ÃÃ¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÊÑ¤Ê¥®¥ã¥°¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î¾ÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥é¥¦¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
»Í»Æ¤È¡ÖÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤éÀëÅÁ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤È
¨¡¨¡ Í¾Ñ»¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¡¢¸¶ºî¾®Àâ¡Ø¶åÎ¶¾ëºÖ I °Ï¾ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÌõÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äê°÷¤Î10ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹Âç¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ç±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤Ë»Í»Æ¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ë¤È»¨ÃÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÀëÅÁ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤È¡£¤½¤Î»þ¡¢»Í»Æ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¤¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÉúÀþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Û¤É¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢±þ±ç¾å±Ç¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢Ç®ÎÌ¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥¢¥¸¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤È¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Æ±¿Í»ï¤äÌ¡²è¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óºî¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤ÏÌ¡²èÂç¹ñ¡£¥×¥í¤ÎÊý¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¥¢¡¼¥ÈÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£»Í»Æ¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Í»Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¦¼Ô¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¢¤ë¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤âÍ½ÁÛ³°¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬»þÀÞÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï80Ç¯Âå¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢80Ç¯Âå¤Î¹á¹Á¤Ï¤¹¤´¤¯ÆüËÜÊ¸²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«¤º¤ÈÅö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤äÎ®¹Ô¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤â²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¶¦´¶¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬µÕ¶¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
¨¡¨¡ ¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢ÄÄÍì·³¤ÎÎø°¦¤¬¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É±Ç²è¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢¾®Àâ¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤¬¤³¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÕ¶¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢±Ç²è¤Ë¤ÏÄÄÍì·³¤ÎÎø°¦¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÄÍì·³¤¬µÕ¶¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ï±Ç²è¤â¾®Àâ¤âÆ±¤¸¡£ÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢Âç¥Ü¥¹¤òÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤·¤ÆÍ§¾ð¤¢¤ê¡¢Î¶·»µ®¤È¤Î»ÒÄï´Ø·¸¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢¤É¤ó¤Ê¿É¤¤¤³¤È¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¡¢ÆÉ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò»×¤¦¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤È½Ð¹ç¤¤¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤»þ´ü¤ËÌ¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¶åÎ¶¾ëºÖ I °Ï¾ë¡Ù¤âÃ¯¤«¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ä¤Ê¤«¤Ç¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÄãÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Êý¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬ÆÏ¤¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Í¾Ñ»¡Ê¥æ¡¼¥¤¡¼¡Ë
1977年生まれ、香港出身。漫画原作者を経て、『九龍城寨Ⅰ 囲城』にて2008年、長編小説デビュー。同書に始まる〔九龍城寨〕三部作は、第二部『龍頭』(2018)、第三部『終章』(2024)からなり、また外伝『信一伝』(2025)も刊行されている。『九龍城寨Ⅰ 囲城』は漫画化され、原作を担当。第七回日本国際漫画賞の入賞作品に選出。
