Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ú变Áê²øÛ¿¡Û¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¡©¤­¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖThe Mask¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Ö变Áê²øÛ¿¡× ¤Ï¡¢¡ÈThe Mask¡É¤ÎÃæ¹ñ¸ìÂêÌ¾¤Ç¤¹¡£

ºã¤¨¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤¬Ææ¤ÎÎÐ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò½¦¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ø¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁûÆ°¤ò´¬¤­µ¯¤³¤¹¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Ç¤¹¡£

¼ç±é¤Ï¡¢¥¸¥à¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

