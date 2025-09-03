◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が３日、横浜市の所属ジムで同級１位クリスチャン・メディナ（２８）＝メキシコ＝との防衛戦に向けた練習を公開。将来の対戦を誓い合ったＷＢＡ＆ＷＢＣ同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝については「それはちょっと一旦置いときます」とコメントを保留。これまで３度、天心のスパーリングパートナーを務めているメディナを「しっかりバチッと倒す」と宣言した。

武居は７月のメディナ戦発表会見の席上で「そろそろもう一本ベルトがほしい。緑色のベルト（ＷＢＣ）にずっと憧れがあった」と、天心が標的にしているとされるＷＢＣ王座獲得に言及した。この日、改めてこの発言について問われると「いったんそこは、置いときましょう。まずはメディナですね。ここが本当に勝負どころでもある。ここを勝てないと何も始まらないので、それはちょっと一旦置いときます」と恐縮しながらコメント。年内にも予定される天心の世界挑戦についても「いや、あんまり（気にならない）。いったん置いてきます。はい。押忍（おす）」と口ごもった。

天心とメディナのスパーリング映像は確認したという。「西田戦（２３年８月のＩＢＦ同級挑戦者決定戦で西田に判定負け）の時より、サウスポーに対する入り方が上手になってたっていうのは、見て分かったかなっていう感じですよね」と感想を話したが、天心からメディナ対策を授かったか問われると「もう聞きたいところですけど、そこはいったん置いときます。何もなかったです」と否定。「やっぱりスパーリングと試合は違いますし、自分は天心選手がスパーリングパートナーとしてやっていたとかあんまり気にせず、もう普通に倒して勝つっていうだけですかね」ときっぱり言い切った。

「ずっとそうだが、ここも落とせない試合。しっかりクリアして、自分の未来のためにつなげたいなと思っています」。来たるべき天心との対決へ、負けるわけにはいかない。

戦績は武居が１１戦全勝（９ＫＯ）、メディナが２５勝（１８ＫＯ）４敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。