3日午後5時ごろ、福岡管区気象台は、発達する熱帯低気圧に関する気象情報を発表しました。



福岡県では、4日昼すぎから夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、4日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



熱帯低気圧は、3日午後3時には南大東島の南南東にあって、1時間におよそ25キロの速さで北北西へ進んでいます。熱帯低気圧は今後、発達しながら北北西へ進み、12時間以内に台風となり、4日午後には九州北部地方に最も接近する見込みです。高気圧周辺の暖かく湿った空気や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





このため、福岡県では、4日昼すぎから夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。雨雲が予想以上に発達した場合、大雨警報が発表される可能性があります。また、4日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。4日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方40ミリ北九州地方40ミリ筑豊地方40ミリ筑後地方40ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）3日午後6時から4日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方80ミリ北九州地方80ミリ筑豊地方80ミリ筑後地方80ミリその後、4日午後6時から5日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方50ミリ北九州地方50ミリ筑豊地方50ミリ筑後地方50ミリ4日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は、次の通りです。■福岡県福岡地方の沿岸の海域15メートル（25メートル）北九州地方の響灘15メートル（25メートル）北九州地方の瀬戸内側15メートル（25メートル）筑後地方の沿岸の海域15メートル（25メートル）陸上12メートル（25メートル）5日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は、次の通りです。■福岡県福岡地方の沿岸の海域15メートル（25メートル）北九州地方の響灘15メートル（25メートル）北九州地方の瀬戸内側 15メートル（25メートル）筑後地方の沿岸の海域 12メートル（25メートル）陸上15メートル （25メートル）4日に予想される波の高さは、次の通りです。■福岡県福岡地方の沿岸の海域2.5メートル北九州地方の響灘2.5メートル北九州地方の瀬戸内側1.5メートル筑後地方の沿岸の海域1.5メートル5日に予想される波の高さは、次の通りです。■福岡県福岡地方の沿岸の海域2.5メートル北九州地方の響灘2.5メートル北九州地方の瀬戸内側2メートル筑後地方の沿岸の海域1.5メートル土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後、発表される警報や注意報、気象情報などに留意してください。熱帯低気圧及び台風の進路や、土砂災害、浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。