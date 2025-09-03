アイドルデュオ『Wink』として一時代を築き、来年にはソロデビュー30周年を迎える歌手・俳優の相田翔子（55）。彼女の地元、東京・東村山で紡がれた“大スター”との秘話を語る。【前後編の後編。前編から読む】

「背中がまる見え」の貴重なショット

2021年に東村山市民の有志による呼びかけで、東村山駅東口に“アイーン”のポーズをした志村けんの銅像が寄贈された。地元の星はこの世を去った今もなお愛され続けている。

「志村さんは昔から地元の大スターで、ドリフの『東村山音頭』は小学校で皆が歌って踊っていました。その当時、志村さんと加藤茶さんが東村山まで歌いに来てくれたことがあって、自転車に乗って観に行った記憶があります。ステージに近づけないほどのたくさんの人だかりで、地元にこんなすごい人がいるんだと嬉しくて、誇らしくて。

『Wink』としてデビューすると、その志村さんが『家が近いんだよね。Winkが出た時に嬉しくて、自転車で翔子ちゃんの実家を見に行っちゃったよ』なんて言いながらバラエティ番組での緊張をほぐしてくださったりもして、本当にお世話になりました」

Winkからソロになって活動し始めた28歳頃には、志村から「翔子ちゃん、実家に帰ってる？」とお正月にメールが届いたこともあった。地元へ戻っていることを伝えると、「“じゃあ、今から飲もうか”とわが家へふらりといらっしゃって……」と、今でも信じられないといった夢心地な表情で語り続ける。

「家のこたつに志村さんがいるんです。両親は舞いあがっちゃって、母は『どうしましょう、何をお出ししたらいいの』と慌てていましたけれど、すごく喜んでいましたね。皆でおせちをつまんでお酒をのみながら、おしゃべりをしました。志村さんが家族を笑わせてくださって、幸せなお正月に“あぁ親孝行ができたな”ってジーンとして」

「私なんか、もっさもさでヤバい感じなので（笑）」

あの日の両親の顔を脳裏に浮かべ、“娘の表情”で微笑んだ相田。父親とは今も時間を合わせ、盃を傾けている。

「大人ならではの親子関係で一緒に飲んだり、話したりする時間が心地いいんです。親は大きな手術を経験したりして身体に不安もあるだろうけれど、制限してつまらない人生を送るよりも、父には楽しみながら毎日を過ごしてほしい。おいしいものを食べて、好きなお酒も愉しんで。父が行きつけの店の大将には、父のお酒は薄くしてね、とこっそり頼んでいます。その場所で、父の飲み友達とも仲良くなりました」

それが91歳の“みよちゃん”。

「突然訪ねても、いつもきれいにお化粧されている素敵な女性なんです。私なんか急に訪ねられたら、もっさもさでヤバい感じなので（笑）。見習わないと。そして、もうひと方91歳の”ぶんちゃん”。シャキッと背筋が伸び、つま先立ち上下運動30回を日課にしていて、スタスタ歩かれる。“歳を取っちゃっていやだなぁ”と後ろ向きになる日もあったのですが、“こんな時代が待っているんだ”とすごく前向きになれましたね」

青春を捧げた女子プロレス、鈴木早智子と歩んだWinkの8年間、両親を笑顔にしてくれた地元のレジェンド――。振り返れば人生の節目、節目で様々な縁が相田の心に光を灯し、行く先を照らしてきた。最近は父親が結んだ縁に「刺激をもらえる方との出会いがまだまだあるんだと、歳を重ねることにわくわくしている」と、語った。

◆プロフィール 相田翔子（あいだ・しょうこ）／1970年2月23日生まれ、東京都出身。1988年に鈴木早智子とともにアイドルデュオ『Wink』として歌手デビュー。1996年に活動停止後、ソロとして全曲自作のアルバムを発表した。また、『世界ウルルン滞在記』や『笑っていいとも！』などバラエティでも人気を博し、ドラマや映画で俳優としても活躍している。