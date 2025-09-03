1988年にアイドルデュオ『Wink』としてデビューし、同年にリリースされた『愛が止まらない〜Turn It Into Love〜』でブレイクを果たした歌手・俳優の相田翔子（55）。一時代を築いた後にソロへ転身、来年にはソロデビュー30周年を迎える彼女が、これまでの人生を振り返る。【前後編の前編】

物腰がやわらかく、おっとりとした雰囲気を醸し出す相田は、その印象とは対照的に“やんちゃな男の子”のような幼少期を送ったという。

「日が暮れるまで草野球をしたり、神社の境内で“ドロケイ”をしたり。生まれ育った東村山はのどかな場所で河原や空き地がたくさんあって、木から垂れ下がった蔓につかまってターザンごっこもよくしていました。顔中泥だらけになって、家に帰ると母にいつも『もうクマみたい！』とゴシゴシ拭かれて痛かったりして（笑）。

かわいい小物よりも、ガイコツなどかっこいいものが好みで、ひとめぼれしたのはモデルガン。お祭りで見つけた小さなキーホルダーに釘付けになって、中学生くらいからおもちゃのモデルガン、20代から専門店で本格的なモデルガンを集めて今では20丁くらいあります。あのフォルムに恋して以来、いちばんのお気に入りとしてひとり暮らしの部屋に飾り、眺めてはにやにやしていました。これだけはどんなに断捨離しても、手放せません」

妻となり母となった現在は飾らずケースに収納しているが、それでも1丁だけは“護身用で枕元に”携えているのだとか。活発だった相田少女が次に魅了されたのが、女子プロレスだった。当時はクラスメイトとプロレス技の掛け合いをしたり、教室のロッカーから飛んだりしていたという。

「中学生の頃に全女（全日本女子プロレス）が大ブームで、クラッシュ・ギャルズさんの試合を観た女の子たちが“ギャー！”と泣きながら熱狂するような時代だったんです。私もそのひとりで、『極悪同盟は飛鳥さん（ライオネス飛鳥）と千種さん（長与千種）を痛めつけて憎いー』なんてのめり込んで、紙テープを手に追っかけをしていました」

夢中になるほどに、内なる闘志に火がついた。

「自分が進む道はあのリングの上だと、信じていたんです。目の中に闘志を燃やしてリングの角からジャンプして技をかける勇ましさに痺れたし、タッグで助けあう姿に胸が熱くなって。やられてもやられても不屈の精神で立ち上がり、這うようにして味方にタッチすると、相方が交代でバッとリングへあがって、仲間を痛めつけた相手をやっつける――。私もそんな友情の世界で生きたいと、心がたぎりました。やんちゃだけど人見知りで人前に立つことが苦手だったので、リングで自分を鍛えたい気持ちもあって。迷わず全女に応募はがきを書いたんです」

「相田翔子としてのリングがステージ」

だが、中学生だったため年齢制限に引っかかり、不合格に。その後、友人に誘われて受けた芸能オーディションをきっかけに歌手への道が拓けた。高校卒業直後に『Wink』としてデビューが決まった時も変わらず人前に立つことが苦手だったが、鈴木早智子との出会いがあったことで、「2人組ならやれるかもしれない」とかつてリングで見た“女の友情”を重ねたのだと語る。

女子プロレスへの愛は色褪せず、元祖アイドルレスラーの井上貴子とはプライベートで交流を深めている。同じ夢を追いかけた同級生という共通点があり、「見てきたことや考えてきたこと、悩みや将来の考え方も同じで、ずっと話していられる」ほど、意気投合しているという。井上は55歳の現在も女子プロレス団体『LLPW-X』で現役を続けており、その闘志が励みにもなっている。

「貴ちゃんの試合を観て感動して、神取（忍）さんと3人で食事をした時に『皆さん、オーラが神々しくてかっこよかったぁ』と伝えたら、ふたりで声を揃えて『私たちがリングで輝かなくて、どこで輝くの？』って。その言葉がすごく響いちゃったんですね。私が力を発揮して光り輝くのはライブだ、相田翔子としてのステージが自分にとってのリングなんだと、背筋が伸びたんです。7年くらい前の話です。輝きを保てるように努力して、最近はいつもとは違う自分を見てもらいたくて、冒険もしました」

配信中のWebLEON「美しい人」連載では、衣装では普段選ばないジーンズを着用した他、大胆に肌見せをした“攻めたスタイリング”にもトライ。「シースルーで背中が全部開いていて、エーッ!?って（笑）」と衝撃を受けながらも、颯爽と着こなした。「直立して手を前で重ねるのが定番で唯一のポーズ」と語る彼女がラフに脚を投げ出すなど、これまでだったらありえなかったポーズにも“女子プロレス仕込みの闘志”で果敢に飛び込んだ。

プロレスといえば……と、とっておきのエピソードも語ってくれた。

「“貴ちゃんは夢を叶えた人、私はそのリングに上れなかった人”という言い方をよくするんですが、貴ちゃんの30周年記念大会（2018）でリングに上がる夢が叶ったんです！ 自分で考えた『ゴルゴンゾーラ翔子』のリングネームもコールしてもらって、もうゾワーッとしちゃって」

アイドル歌手として違う道へ進んだけれど、「頑張ってきてよかったなって」と目を輝かせた。相田には、この道を歩んでよかったとかみしめた、忘れられないひとときが他にもあったと明かす。それは地元・東村山が生んだ“レジェンド”にまつわる想い出だった――。

写真は「WebLEON美しい人 相田翔子」（主婦と生活社）より

撮影／浅井佳代子 取材・文／渡部美也 プロデュース／Kaori Oguri

◆プロフィール 相田翔子（あいだ・しょうこ）／1970年2月23日生まれ、東京都出身。1988年に鈴木早智子とともにアイドルデュオ『Wink』として歌手デビュー。1996年に活動停止後、ソロとして全曲自作のアルバムを発表した。また、『世界ウルルン滞在記』や『笑っていいとも！』などバラエティでも人気を博し、ドラマや映画で俳優としても活躍している。