マウンテンゴリラが紙幣になっているルワンダとウガンダ。地球上1000頭しかいない幻の野生生物のいま

トレッキング許可証が高額の、合理的な理由

地球上にわずか約1000頭しかいないマウンテンゴリラ。その姿に会える場所は、ルワンダ・ウガンダ・コンゴ民主共和国の3カ国に限られている。

一般的なサファリが車で動物を探すのに対し、ゴリラは森を歩くトレッキングでしか出会えない。そうした希少性が、一生に一度の体験を求める旅行者や富裕層ハネムーナーを惹きつけている。

実は、トレッキングの許可証は驚くほど高額に設定されている。そのため、富裕層しか参加できないことに、賛否両論あるだろう。

だが、観光客数を制限しつつ高収益を確保できるシステムは、生息地の負荷も抑えられるうえ、富裕層を対象にしたラグジュアリーロッジを呼び込め、研究施設も寄付が期待できる。

高額な値段設定でツアー客数を絞り込むことで、ゴリラ・地域・観光産業の“三方よし”を成立させている事実もあるのだ。

前編「ゴリラが威嚇をしてきたら？アフリカ・ルワンダの「ゴリラトレッキング」驚愕の中身と「価格」」ではそうした背景と、トレッキングに参加した旅行作家の山口由美さんのユニークな体験を紹介した。後編では観光の陰で森を追われた先住民バトゥワ族について、こちらも山口さんの寄稿でお伝えする。

ルワンダ虐殺の影で…森を追われた住民

ウガンダでマウンテンゴリラのトレッキングのできる国立公園は2箇所あるが、観光客が多く有名なのが世界遺産でもあるブウィンディ原生国立公園だ。

前編でルワンダのほうが富裕層旅行者が多いとふれたが、ウガンダにも高級ロッジはあり、特にブウィンディ周辺では新規開業や改装でグレードアップする宿が多い。

そのひとつ、サンクチュアリー ゴリラ フォレスト キャンプで宿泊料金に含まれる無料アクティビティとして参加したのが「コミュニティウォーク」だった。

案内されたのがバトゥワ族のコミュニティだった。ダイアン・フォッシーをモデルとした映画『愛は霧のかなたへ』で、ゴリラの棲む森に動物の罠をしかけることから彼女が敵対した先住民である。

ウガンダでゴリラトレッキングが本格的に始まったのは1993年頃だという。それまではルワンダが先行していたが、1994年にルワンダ虐殺がおきる。ウガンダにトレッキングの観光客が集中するようになった。

そして、バトゥワ族は森を追われた。

住民より野生動物が大事

お金をもたらす野生動物のほうが住民より大切という発想は、動物保護と観光化の狭間で、アフリカではしばしばおきて悲劇を生んできた。森での狩猟採集を生業とし、それが彼らの文化の基盤でもあったバトゥワ族は生きる術を失った。

その状況に心を痛めたアメリカ人宣教師夫妻によって2007年に設立されたのが「Batwa Development Program」である。

動物を仕留めるために使う弓矢を体験し、彼らの歌と踊りの輪に加わった。バトゥワ族は欧米人から「ピグミー」と呼ばれたこともある。小柄な体格が特徴。人なつこく優しい瞳が印象的だった。

バトゥワ族のコミュニティを訪問し、彼らの文化を学ぶツアーは30USDで誰でも参加できる。高級ロッジの無料アクティビティになっているのは、宿泊する人たちに彼らの存在を知ってもらうためなのだろう。

最後にガイドから寄付の打診があり、私も応じることにした。こうした寄付金でバトゥワ族の若者に教育の機会を与え、彼らの森を一部買い戻しているという。その森で古来使ってきた薬草を育てたり、伝統文化を継承する活動をしている。

ダイアン・フォッシーの映画が物語るようにバトゥワ族は国境を挟んでルワンダの森にも暮らしていた。この体験が印象的だった私は、今のルワンダでバトゥワ族はどうしているのだろうと気になった。

ヴォルカノ国立公園で同行してもらったドライバーガイドにたずねると衝撃的なひと言が返ってきた。

「どの民族か聞くことはタブーになっている」

「ルワンダでは、虐殺の後、どの民族であるかを聞くことはタブーになっている」

物知りで頼りになる彼の厳しい言葉に二の句が継げなくなった。

ルワンダ虐殺は、同じ国に暮らすツチ族をフツ族が虐殺した悲劇として知られているが、ツチ族とフツ族が植民地時代に人為的に線引きされた、極めて同質な民族であることはあまり知られていない。

容貌的な差異も根拠がなく、同じ言葉を話す。ツチ族が牧畜、フツ族が農業を行う人が多かったことから、飼っていた牛の頭数の差で線引きしたとも言われる。

少数派のツチ族を優遇することで植民地支配がおこなわれ、それが禍根となって独立後、フツ族のツチ族に対する迫害と復讐が始まった。虐殺は1994年に突然おきたことではないのだ。

それでも一部の人々を除けば、ツチ族とフツ族の婚姻は当たり前にあり、隣人として暮らしていた。だから家族や親戚、隣人同士の殺し合いもあった。ルワンダ虐殺は深い心の傷も残した。

悲劇を二度と繰り返さないためには、民族の線引きをなくすことしかなかったのだ。結果、文化的背景の異なるバトゥワ族の独自性も消されてしまったのだろう。

ルワンダ虐殺の背景と真実を知れば、それに異論は唱えられなくなる。

経済復興の柱となったIT産業と観光

この政策を実施し、ルワンダに「アフリカの奇跡」とも呼ばれる復興を実現したのが、虐殺された側のツチ族で、混乱を制圧したルワンダ愛国解放戦線の最高指揮官だったポール・カガメ大統領だ。2024年7月の選挙でも再選され、長期政権は異論もあるが、その手腕は評価されている。

経済復興の柱となったのがIT産業と観光だった。観光の目玉がゴリラトレッキングであったことは言うまでもない。

ルワンダの最高額紙幣の5000ルワンダフランにはマウンテンゴリラが描かれている。

日本の四国の1.5倍ほどの国土しかない小国のルワンダの誇りであり、経済を支える存在であるという意味なのだろう。

ルワンダよりずっと広大な国土を持ち、マウンテンゴリラ以外にも観光資源に恵まれているウガンダでも、最高額紙幣の5万ウガンダシリングにはマウンテンゴリラが描かれている。やはりゴリラは国の誇りなのだ。

ウガンダのブウィンディ原生国立公園でもゴリラトレッキングに参加した。集合は午前8時。7時半頃から参加者が集まり始め、ブリーフィングの前に「Ride 4 Women」という女性の自立を助けるNGOのパフォーマンスがある。寄付を集める場になっているのは言うまでもない。

人家とゴリラの生息地を分ける工夫

日本では富裕層観光というと眉をひそめる人が少なくないが、1人で多額のお金を払ってくれる観光客を限定的な数だけ呼び込む観光のあり方は実は環境にやさしい。環境負荷を最小限にして地域経済が成り立つからだ。その利点については『世界の富裕層は旅に何を求めているか』(光文社新書)にも書いている。

ゴリラトレッキングが大人気と言っても、ウガンダもルワンダも国の組織が管轄していて、1日に発行される許可証の数は決められている。だからオーバーツーリズムにはならない。乾季の6月から10月がハイシーズンで、かなり前からの申請が必要。ハイシーズン料金はない代わりに、この期間は自国民や在住外国人、東アフリカ在住者向けの割引がなくなる。

ウガンダではブリーフィングの時に、その日に会うゴリラの家族を紹介される。私たちのグループに割り当てられたのは「Habinyanja」という家族だった。

ウガンダのトレッキングはハードになることが多いと聞いていたが、幸運にも出発地点から1時間程で彼らに会うことができた。

マウンテンゴリラはチンパンジーなどと並んでもっとも人間にDNAが近い霊長類だ。その表情は時に思慮深く、ドキッとさせられることがある。

出発地点は人家のある集落で、行き帰りは農作物を植えた畑の中を進む。人家とゴリラの生息地が目と鼻の先にある。帰り道、その懸念をガイドに聞くと、ゴリラが畑や人家を荒らさないよう、境界線を茶畑にしていると教えてくれた。お茶はゴリラにとって美味しい食べ物ではないからだ。

ゴリラと人が共存する知恵だった。

