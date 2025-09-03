「どんなブランドバッグよりも…」幸せの本質突く投稿に38万いいね【ママリ】

「どんなハイブランドよりも…」幸せに見える人の持ち物に38万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「ほっこりする」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは海苔子(@noriko_uwotani)さんの共感必須な投稿です。幸せを感じる物や光景というのは人によって、あるいはその時の気分や状況で変化するものですよね。それでも、年代や状況を問わず共通して「幸せそうだなぁ」と感じるものが不思議とあるのではないでしょうか。





投稿者・海苔子さんは、幸せを感じる光景についてこんな投稿をしていました。

©noriko_uwotani

帰り道は、どんなハイブランドバッグよりもこれ持ってる人の方が幸せそう

海苔子さんが「高級バッグよりも幸せを感じる」という、ミスタードーナツの箱。特に写真のような大きな箱を持っていると、たくさんのドーナツが入っているワクワク感が伝わりますよね。



この投稿に「幸せがたくさん詰まった箱」「間違いない」などのリプライがついていました。1人で食べるのはもちろん、家族や友人とワイワイ食べてもおいしいドーナツ。世代を問わず、多くの人が笑顔になる「ミスド」。おいしさのほかに、それを食べる時間の楽しさも含む幸せがつまっていますね。

オール明け、彼氏といたら小学生に声をかけられ…結婚意識した瞬間に18万いいね

ご紹介するのはちょりす(@chorisu625)さんが投稿していた、結婚に関するエピソードです。付き合っている相手との結婚を考えるとき、どんな部分の価値観があう人が大事だと思いますか？また、相手がどんな言動を見せてくれた時「結婚したい」と思うでしょうか。



ご自身が結婚を意識した瞬間をつぶやいたちょりすさんの投稿に、さまざまな声が寄せられていました。

みんなの結婚とか付き合うとかの決め手になったエピソードってある？？



私は旦那と付き合う前にオールで遊んでて朝っぱら駅前歩いてたら小学生達に

「おはよーございまっす！！」

って言われて

「「はい！おはよー！！」」

ってハモった時に

（あ、結婚したいな）

っておもったんだ(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

まだ夫と結婚をする前、見知らぬ小学生へのあいさつがハモったというちょりすさん。オールで遊んだ後は疲れていたことと思いますが、道ばたで小学生に元気なあいさつを返すところに優しさや相手への思いやりを感じますよね。



この投稿にはご自身の結婚を意識した瞬間を書いたリプライが多く寄せられました。「私が泣いてる時に何も言わずに隣にいてくれたこと！」や「グループで海に遊びに行った時、面白くて緊張せずに話せてその上責任感もある人だなぁと思った」など、キュンとするエピソードが集まっていました。



夫婦生活に慣れると、つい相手との結婚を考えた時のときめきを忘れてしまいがち。最近マンネリ気味かも？という方は、結婚を意識した時のことを思い出してみてはいかがでしょうか。

高架下のスーパーで地震、親子を救った宅配スタッフに10万いいね

ご紹介するのはSawasawa(@sawasaw00)さんによる人の温かさを感じるエピソードです。日常を過ごしていると、思わぬトラブルが起こった時に見知らぬ人がサッと助けてくれる場面に出合うことも。大きな荷物を持っていたり、子どもを連れていたりする時にハプニングが起こると、そうしたヘルプを本当にありがたく思います。



今回の投稿者・Sawasawaさんは、東日本大震災が起こった時、2歳の子どもと買い物中だったそうです。大きな揺れの中、その場にしゃがみこんだSawasawaさんと娘さんをかばう人が現れたとのことで…？

地震などの災害時に、その場にいる人をサッと助けられるのはすごいですね。さらに名乗らず颯爽と去っていくというのは本当にヒーローのようです。この投稿には「あの時は各地で『助け合い』がありました。日本人ってすごいなと思った」「ヒーローすぎて涙が……」「こんな風にとっさに人を助けてあげられる人は凄い」といったリプライがついていました。



今回の投稿は、Xで話題になった「良かったニュースを持ち寄ろう」という呼びかけに対して投稿されたものです。こうした心が温かくなるエピソードを見ると、優しい気持ちになりますね。周りの人への感謝を忘れないようにしようと思える、すてきな投稿でした。

