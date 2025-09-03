「いざという時役に立たなかった」が無いように

みなさんの愛車にドライブレコーダーは装着されていますか？ 万が一の事故や迷惑ドライバーによる交通トラブルの状況を記録、さらには車上荒らしやイタズラなど駐車中の監視カメラ代わりと、カーライフの安全、安心を高めてくれる頼もしい存在です。

【画像】つけっぱなしは禁物！ ドライブレコーダー再点検 全3枚

とはいえほとんどの人は、これといって『何か』が無ければ、そもそも存在を意識することはないし、ましてや映像を再生してチェックする機会など無いでしょう。もしかしたら映像再生の方法がわからない人もいるかもしれません。



ドライブレコーダーのトラブルはユーザー自身で防げることも多い。写真はユピテルmarumie Q-50AI。 浜先秀彰

「ドライブレコーダーの映像が確実に撮れていないかも？」そんな風に考えたことはありませんか？

カー用品専門ライターの僕から皆さんにぜひ実施してほしいのが、ドライブレコーダーの再点検です。

じつは『ほったらかしドラレコ』による記録エラーのトラブルは多く、事故や事件が発生した時にチェックしてみると肝心な場所が映っていない、ピンぼけで良く見えない、何も映っていない！ など、証拠としてまったく役に立たないというケースがあるのです。

もちろん、そんなことがあっても誰かが保証してくれるわけでもなく自己責任。泣くに泣けません。ドライブレコーダーは装着しておけばOKではないのです。特に装着してから長時間が経過しているのならば、注意が必要となります。

ここからは、自分でできるドライブレコーダーのチェック方法をお伝えします。これで100％大丈夫とは言えませんが、安心感はグンと高まります。時間もお金もかからないので、ぜひ次の休日にでも試してみましょう。

まずは基本事項を再確認

まず、超基本的なことです。

「電源は入っていますか？」

機種によっては動作中でも背面モニターが点灯しないものや、運転席から動作確認用インジケーターが見えにくいものがあります。それらでは電源ケーブルの断線や電源ソケットの抜け、故障などによって動いていないことにドライバーが気づけないこともあるわけです。



ドライブレコーダーが正常に動作していることを日頃から確認しておくこと。写真はコムテックZDR018。 浜先秀彰

信号待ちの時などで構わないので、背面モニターやインジケーターを確認しておきましょう。

それから、DIY装着した人にありがちなのが取り付けの不備です。

「取り付け場所がワイパーの払しょく範囲に入っていますか？」

ワイパーの作動範囲の中にカメラが設置されていなければ、雨の日は水滴によってにじんだ映像を記録してしまい、証拠としての役割を果たしません。雪の日であれば真っ白で何も見えていないということもあります。

また、リアカメラについてはリアワイパーを動かしていなければ、やはり水滴でにじんだ映像を記録している可能性があります。雨や雪の日はリアワイパーを常に作動させていなければ証拠となりうるレベルの映像記録ができないと覚えておいてください。

そして、これは実用上の問題は無いのですが、確認していただきたいポイントです。

「フロントカメラは取付位置がフロントウインドウの上部20％の範囲に入っていなければ、車検をパスできません」

これが守れていない場合には、法規違反をしながら走っているということになります。

もちろん運転の妨げにならない位置、運転中に目障りにならない位置を選びましょう。最近は自動ブレーキ関連のカメラ類、センサー類がフロントガラスに装備されていますが、これらのユニットを避けることも必要です。

マイクロSDカードは消耗品！

長期間使っているドライブレコーダーの場合、

『気付かないうちに取り付け角度が変わっている』

場合もあります。



信頼性の高いメーカーの製品を使えばハード系のトラブルは発生しにくい。写真はカーメイトd'Action360 DC3600R。 浜先秀彰

サンバイザーに当ててしまったり、ルームミラーを調整する際に手の甲が当たってしまったりと、自分でも気づかないうちにということがあります。助手席の同乗者による場合もあるでしょう。

ディスプレイが装備されているモデルやカーナビ連動型であればリアルタイムの映像を確認し、ディスプレイのないモデルではパソコンなどで記録映像の確認をしましょう。

それから、海外製の激安モデルにありがちなのが

『熱によるハードの故障』

です。

ドライブレコーダーの設置場所は直射日光が当たり、車内でもっとも高温となります。しっかりとした熱対策を施していない製品では、新品であっても熱が原因によって動かなくなることは珍しくありません。

このようなモデルは経年劣化についても顕著で、レンズが曇って霧がかかったような映像になってしまうことがあります。

と、ここまでいくつかの注意ポイントをお伝えしましたが、取り付けをしっかりしていても、信頼性の高いモデルを使っていても、それでも遭う怖いトラブルがあります。

それは、記録媒体である

『マイクロSDカードの寿命』

です。

ドライブレコーダーは、クルマが走っている間は休みなくずっとデータの上書き作業を繰り返して映像を記録しています。マイクロSDカードのメーカーによると、一般的な高耐久カードの書き替え回数寿命は約3000回で、ドライブレコーダー使用では約3年とのことです。

つまり、これを超える使用では正確な映像記録ができない場合もあるわけです。廉価品のカードや無名メーカーのカードであれば寿命はもっと短くなります。

正確な映像記録を行うためには数年ごとにマイクロSDカードの買い替えを行い、数ヵ月に一度は記録映像を見て動作状況の確認やフォーマット操作を行うのが理想です。ドライブレコーダー専用の超高耐久カードなども発売されています。

万が一の時に頼りになるよう、ドライブレコーダーの健康診断は必ずしておきましょう。