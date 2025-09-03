『鳥人間コンテスト2025』今夜放送「大記録が誕生」 42.195キロ新コース＆女性バトルも…見どころ【チーム＆パイロット一覧】
琵琶湖を舞台にした夏の風物詩『Iwataniスペシャル 鳥人間コンテスト2025』がきょう3日、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで午後7時から放送される。
【写真】オオーッ！ すごいフライトが連発だった2025年『鳥人間コンテスト』
「空を飛びたい」という人間の根源的な夢に挑み続け、今年で47回目。大会は、9月26日〜27日に滋賀県彦根市松原湖岸で開催され、「鳥人間の歴史を塗り替える大記録が誕生」した。この感動の様子が、番組で明らかになる。
■人力プロペラ機部門
人力で回すプロペラを動力とし飛行距離を競う「人力プロペラ機部門」。己の肉体と精神の限界に挑む過酷なこの競技。2023年には「BIRDMAN HOUSE伊賀」が、史上最長69.68242キロを飛び、当時の完全制覇（70キロ）わずかに迫った。昨年は、強豪「東北大学 Windnauts」が、21.82369キロで優勝した。
今大会はルールを変更し、3つのパイロンをめぐる通称「空のマラソンコース」という全長42.195キロの新コースが誕生。 複数チームが完全制覇した場合、タイムの早い方を優勝となるため、風の動きを読みながら3つの旋回ポイントをいかに効率よく回るかが勝利へのカギとなる。
「東北大学 Windnauts」のほか、大阪の学生3チームに注目。これまで旋回を達成したことのない「大阪公立大学 堺・風車の会」「大阪工大 人力飛行機プロジェクト」「大阪大学 飛行機制作研究会albatross」が、し烈な争いを見せる。
●出場チーム・パイロット名・年齢・チーム所在地・出場回数
「東海大学 人力飛行機チーム TUMPA」鍵岡 里桜（20）神奈川県・31回
「東京科学大学 Meister」松川 旺真（20）東京都・24回
「NIJI Wings 彦根」平田 哲也（38）滋賀県・1回
「大阪工大 人力飛行機プロジェクト」小野 健悟（20）大阪府・22回
「東京理科大学 Aircraft Makers」太田 陽也（21）千葉県・7回
「大阪公立大学 堺・風車の会」越智 拓翔（20）大阪府・27回
「FlightWorks」岩瀬 正典（34）埼玉県・8回
「静岡大学 ヒコーキ部」桂 凪澄（20）／静岡県・6回
「筑波大学 つくば鳥人間の会」柴田 悠玖（21）茨城県・29回
「東京都立大学 鳥人間部T-MIT」岩崎 拓斗（19）東京都・21回
「早稲田大学 宇宙航空研究会 WASA」野地 陽葵（21）東京都・30回
「大阪大学 飛行機制作研究会albatross」南波 圭吾（21）大阪府・9回
「北海道大学 NorthernWings」五十嵐 京（20）北海道・8回
「東北大学 Windnauts」波戸 陽太郎（20）宮城県・24回
■滑空機部門
一切動力を使わずグライダーのように飛行機を飛ばして距離を競う「滑空機部門」。2023年・24年は“鳥と呼ばれた男”レジェンド大木祥資（Team三鷹茂原下横田）が連覇し、24年は645.15メートルの歴代最高記録を叩き出した。しかし、今大会は大木が不在。
一方、強豪チームの多くに女性パイロットがそろい、全員でなんと7人。そこから、新たな王座を狙う魂のフライトが続出し、歴史を塗り替える女性パイロットたちが感動のストーリーを生む。
●出場チーム・パイロット名・年齢・チーム所在地・出場回数
「法政大学 航空工学研究会HoPE」本間 彩音（20）東京都・21回
「桜美林大学 CIEL」真島 大輝（20）東京都・2回
「都立産技高専 TeamЯTR」橋村 菜乃子（19）東京都・21回
「東京理科大学 鳥人間サークル鳥科」平野 竜海（21）東京都・17回
「九州大学 鳥人間チーム」鈴嶋 悠大（20）福岡県・44回
「日本大学生産工学部 津田沼航空研究会」高安 琉偉（※高＝はしごだか）（20）千葉県・19回
「Larks」山本 美有紀（33）千葉県・1回
「兵庫県立大学 wishbirds」後藤 圭吾（20）兵庫県・3回
「Iwatani クリーンエネルギーチーム」山之口 雄大（25）大阪府・15回
「徳島大学 鳥人間プロジェクト」中西 彩歌（20）徳島県・5回
「広島工業大学 HIT Sky Project」榎 一馬（23）広島県・3回
「静岡理工科大学 Sky Traveler」稲葉 詩京（21）静岡県・11回
「愛知総合工科高校専攻科 T&E鳥人間部」谷川 恵介（20）愛知県・5回
「下総OSC」星 一彦（71）千葉県・8回
「上智大学 Flying Turkeys」秋間 百合香（21）東京都・22回
「TEAM Black Bird」松村 歩果（24）滋賀県・1回
「東京都立大学 MaPPL」吉田 美央（21）東京都・29回
【放送日時】
9月3日（水）午後7時〜 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
MC：矢部浩之（ナインティナイン）、羽鳥慎一、佐々木希
ハーバースタジオ：大沢あかね、阿部亮平（Snow Man）、バッテリィズ（エース、寺家）
プラットホーム：平子祐希（アルコ＆ピース）、やす子
【写真】オオーッ！ すごいフライトが連発だった2025年『鳥人間コンテスト』
「空を飛びたい」という人間の根源的な夢に挑み続け、今年で47回目。大会は、9月26日〜27日に滋賀県彦根市松原湖岸で開催され、「鳥人間の歴史を塗り替える大記録が誕生」した。この感動の様子が、番組で明らかになる。
人力で回すプロペラを動力とし飛行距離を競う「人力プロペラ機部門」。己の肉体と精神の限界に挑む過酷なこの競技。2023年には「BIRDMAN HOUSE伊賀」が、史上最長69.68242キロを飛び、当時の完全制覇（70キロ）わずかに迫った。昨年は、強豪「東北大学 Windnauts」が、21.82369キロで優勝した。
今大会はルールを変更し、3つのパイロンをめぐる通称「空のマラソンコース」という全長42.195キロの新コースが誕生。 複数チームが完全制覇した場合、タイムの早い方を優勝となるため、風の動きを読みながら3つの旋回ポイントをいかに効率よく回るかが勝利へのカギとなる。
「東北大学 Windnauts」のほか、大阪の学生3チームに注目。これまで旋回を達成したことのない「大阪公立大学 堺・風車の会」「大阪工大 人力飛行機プロジェクト」「大阪大学 飛行機制作研究会albatross」が、し烈な争いを見せる。
●出場チーム・パイロット名・年齢・チーム所在地・出場回数
「東海大学 人力飛行機チーム TUMPA」鍵岡 里桜（20）神奈川県・31回
「東京科学大学 Meister」松川 旺真（20）東京都・24回
「NIJI Wings 彦根」平田 哲也（38）滋賀県・1回
「大阪工大 人力飛行機プロジェクト」小野 健悟（20）大阪府・22回
「東京理科大学 Aircraft Makers」太田 陽也（21）千葉県・7回
「大阪公立大学 堺・風車の会」越智 拓翔（20）大阪府・27回
「FlightWorks」岩瀬 正典（34）埼玉県・8回
「静岡大学 ヒコーキ部」桂 凪澄（20）／静岡県・6回
「筑波大学 つくば鳥人間の会」柴田 悠玖（21）茨城県・29回
「東京都立大学 鳥人間部T-MIT」岩崎 拓斗（19）東京都・21回
「早稲田大学 宇宙航空研究会 WASA」野地 陽葵（21）東京都・30回
「大阪大学 飛行機制作研究会albatross」南波 圭吾（21）大阪府・9回
「北海道大学 NorthernWings」五十嵐 京（20）北海道・8回
「東北大学 Windnauts」波戸 陽太郎（20）宮城県・24回
■滑空機部門
一切動力を使わずグライダーのように飛行機を飛ばして距離を競う「滑空機部門」。2023年・24年は“鳥と呼ばれた男”レジェンド大木祥資（Team三鷹茂原下横田）が連覇し、24年は645.15メートルの歴代最高記録を叩き出した。しかし、今大会は大木が不在。
一方、強豪チームの多くに女性パイロットがそろい、全員でなんと7人。そこから、新たな王座を狙う魂のフライトが続出し、歴史を塗り替える女性パイロットたちが感動のストーリーを生む。
●出場チーム・パイロット名・年齢・チーム所在地・出場回数
「法政大学 航空工学研究会HoPE」本間 彩音（20）東京都・21回
「桜美林大学 CIEL」真島 大輝（20）東京都・2回
「都立産技高専 TeamЯTR」橋村 菜乃子（19）東京都・21回
「東京理科大学 鳥人間サークル鳥科」平野 竜海（21）東京都・17回
「九州大学 鳥人間チーム」鈴嶋 悠大（20）福岡県・44回
「日本大学生産工学部 津田沼航空研究会」高安 琉偉（※高＝はしごだか）（20）千葉県・19回
「Larks」山本 美有紀（33）千葉県・1回
「兵庫県立大学 wishbirds」後藤 圭吾（20）兵庫県・3回
「Iwatani クリーンエネルギーチーム」山之口 雄大（25）大阪府・15回
「徳島大学 鳥人間プロジェクト」中西 彩歌（20）徳島県・5回
「広島工業大学 HIT Sky Project」榎 一馬（23）広島県・3回
「静岡理工科大学 Sky Traveler」稲葉 詩京（21）静岡県・11回
「愛知総合工科高校専攻科 T&E鳥人間部」谷川 恵介（20）愛知県・5回
「下総OSC」星 一彦（71）千葉県・8回
「上智大学 Flying Turkeys」秋間 百合香（21）東京都・22回
「TEAM Black Bird」松村 歩果（24）滋賀県・1回
「東京都立大学 MaPPL」吉田 美央（21）東京都・29回
【放送日時】
9月3日（水）午後7時〜 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
MC：矢部浩之（ナインティナイン）、羽鳥慎一、佐々木希
ハーバースタジオ：大沢あかね、阿部亮平（Snow Man）、バッテリィズ（エース、寺家）
プラットホーム：平子祐希（アルコ＆ピース）、やす子