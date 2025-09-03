歌手の真田ナオキ（３５）が３日、都内で同日に発売した新曲「一匹狼のブルーズ」発売記念スペシャルイベントに登壇した。

事前に抽選で選ばれたファン１００人を前にスペシャルイベントを開催。「２４６」「Ｎｉｎａ」を披露し、圧巻の歌唱力で沸かせた。

「恵比寿」ではサプライズゲストとして、ものまね芸人・レッツゴーよしまさ（３６）が登場。本人さながらの歌唱とコミカルな動きで盛り上げた。レッツゴーよしまさは一度降壇したが、真田が「一匹狼のブルーズ」の歌唱後に、今度は志村けんさんに扮（ふん）して再登場。「酔歌」をデュエットで披露した。

真田は「本当に感謝ですよね。今日ご一緒させていただいてうれしかったですし、改めてめちゃくちゃ似てるなと思いました」と笑顔。レッツゴーよしまさが「おない年なんですよね」と明かすと、観客は「えー！」どよめき。真田は「出身も（同じ）埼玉なんです」と付け加え、再び観客を驚かせていた。

今後の目標は年末のＮＨＫ紅白歌合戦への出場と位置づける。真田は「もっともっと勢いづけて、今年こそ紅白歌合戦、一緒に駆け抜けていきましょう！」と呼びかけていた。