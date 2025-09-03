Maison de FLEUR×センチメンタルサーカス♡15周年記念コラボ登場

Maison de FLEURから、サンエックスの人気キャラクター「センチメンタルサーカス」15周年を祝う特別なアニバーサリーコレクションが登場します。団長の「シャッポ」と双子の“かたわれ”「スピカ」を主役に、バッグやポーチ、ぬいぐるみなど全6型をラインアップ。愛らしいデザインと上品さを兼ね備えた限定アイテムは、9月20日(土)より全国店舗や公式ECサイト「STRIPE CLUB」などで販売開始。数量限定のノベルティも要チェックです♡

特別感あふれるバッグ＆ポーチ

センチメンタルサーカスダブルリボントートバッグ

今回のコレクションでは、2種類のバッグとフェイスポーチが登場。

ダブルリボントートバッグ（税込6,600円）は、ゴールドの箔プリントが華やかさを添え、上品に仕上げられています。

センチメンタルサーカス2Wayトートバッグ

さらに、刺繍アートをあしらった2Wayトートバッグ（税込8,800円）は、サイドのレースアップリボンがポイント。

シャッポとスピカをイメージしたピンクとブラックの2色展開で、双子コーデにもおすすめ。

センチメンタルサーカスフェイスポーチ

フェイスポーチ（税込4,950円）は背面に羽の刺繍を施し、遊び心を感じさせるデザインになっています。

BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え

小物も揃う♪ぬいぐるみやチャーム

バックチャーム

ぬいぐるみ

シャッポとスピカをモチーフにしたバッグチャーム（税込3,520円）や、特別仕様のぬいぐるみ（税込4,950円）も登場。

センチメンタルサーカスタオルハンカチ

さらに、繊細な刺繍でキャラクターを表現したタオルハンカチ（税込1,980円）は、普段使いしやすいアイテムです。

いずれも日常に取り入れやすく、大人の女性にぴったりの上品さと可愛らしさを兼ね備えています。

発売日・ノベルティ情報をチェック

発売は9月20日(土)から。Maison de FLEUR全国店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNのほか、一部リラックマストアでも取り扱いがあります。

さらに、コラボ商品を購入した方には、先着で限定アートを使用したポストカードをプレゼント。Maison de FLEUR店舗とリラックマストアで配布カラーが異なるのもポイントです。

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

心ときめく大人可愛いコラボ♡

Maison de FLEURとセンチメンタルサーカスの15周年を記念したコラボコレクションは、愛らしさと上品さを兼ね備えた大人可愛い仕上がり。

バッグやポーチからチャーム、ぬいぐるみまで揃うラインアップは、ファンはもちろん、初めてキャラクターに触れる方にもおすすめです。日常にさりげなく彩りを添えてくれる特別なアイテムたちを、この機会にぜひ手に取ってみてください♪