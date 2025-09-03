Maison de FLEUR×センチメンタルサーカス♡15周年記念コラボ登場
Maison de FLEURから、サンエックスの人気キャラクター「センチメンタルサーカス」15周年を祝う特別なアニバーサリーコレクションが登場します。団長の「シャッポ」と双子の“かたわれ”「スピカ」を主役に、バッグやポーチ、ぬいぐるみなど全6型をラインアップ。愛らしいデザインと上品さを兼ね備えた限定アイテムは、9月20日(土)より全国店舗や公式ECサイト「STRIPE CLUB」などで販売開始。数量限定のノベルティも要チェックです♡
特別感あふれるバッグ＆ポーチ
センチメンタルサーカスダブルリボントートバッグ
今回のコレクションでは、2種類のバッグとフェイスポーチが登場。
ダブルリボントートバッグ（税込6,600円）は、ゴールドの箔プリントが華やかさを添え、上品に仕上げられています。
センチメンタルサーカス2Wayトートバッグ
さらに、刺繍アートをあしらった2Wayトートバッグ（税込8,800円）は、サイドのレースアップリボンがポイント。
シャッポとスピカをイメージしたピンクとブラックの2色展開で、双子コーデにもおすすめ。
センチメンタルサーカスフェイスポーチ
フェイスポーチ（税込4,950円）は背面に羽の刺繍を施し、遊び心を感じさせるデザインになっています。
BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え
小物も揃う♪ぬいぐるみやチャーム
バックチャーム
ぬいぐるみ
シャッポとスピカをモチーフにしたバッグチャーム（税込3,520円）や、特別仕様のぬいぐるみ（税込4,950円）も登場。
センチメンタルサーカスタオルハンカチ
さらに、繊細な刺繍でキャラクターを表現したタオルハンカチ（税込1,980円）は、普段使いしやすいアイテムです。
いずれも日常に取り入れやすく、大人の女性にぴったりの上品さと可愛らしさを兼ね備えています。
発売日・ノベルティ情報をチェック
発売は9月20日(土)から。Maison de FLEUR全国店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNのほか、一部リラックマストアでも取り扱いがあります。
さらに、コラボ商品を購入した方には、先着で限定アートを使用したポストカードをプレゼント。Maison de FLEUR店舗とリラックマストアで配布カラーが異なるのもポイントです。
数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。
心ときめく大人可愛いコラボ♡
Maison de FLEURとセンチメンタルサーカスの15周年を記念したコラボコレクションは、愛らしさと上品さを兼ね備えた大人可愛い仕上がり。
バッグやポーチからチャーム、ぬいぐるみまで揃うラインアップは、ファンはもちろん、初めてキャラクターに触れる方にもおすすめです。日常にさりげなく彩りを添えてくれる特別なアイテムたちを、この機会にぜひ手に取ってみてください♪