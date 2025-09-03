芸能事務所「セント・フォース」所属を発表した元CBCテレビのフリーアナウンサー山内彩加（31）が3日、X（旧ツイッター）を更新。今月からTBSニュースのキャスターに就任すると発表した。

「【ご報告】今月から TBSニュースのキャスターを 務めさせて頂くことになり、昨日無事にデビューを終えました。これから、24時間365日、最前線でニュースをお伝えします」と報告。「どこで見られるか？ CS／TBS YouTubeで24時間放送 地上波は、早朝ニュース 土日の「S☆1」内ニュース」などとつづった。最後は「責任を持って担当いたします。これからよろしくお願いします」と締めくくった。

山内は、5月末でCBCを退局したことを6月12日に発表。「そして心配して下さった皆さま、何も発信することが出来ず、申し訳ありませんでした」と24年11月末から体調不良で休職していたことに触れ、「休職してから今まで私は横浜に戻り静養しておりましたが、やっと元気になり、これからまたテレビやラジオで皆さまとお会いできたらと思っております」と、今後について思いを記し、猫を抱く写真を添えていた。

31歳の誕生日となる7月25日にはXで結婚を発表。直筆のメッセージを投稿し「本日、無事31歳を迎えることが出来ました。そして、このタイミングで結婚もいたしました。応援して下さっている皆さまには、自分の言葉でお伝えしたかったので、この場でご報告させて頂きます」とつづっていた。