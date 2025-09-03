Neo-Porte初の公式レギュラー番組『限界ギリギリ！Neo-Porte』がニコニコチャンネルにて開始が決定した。初回の生放送では、オーナーの渋谷ハルが監禁される企画「渋谷ハル監禁事件」を放送する。

【画像あり】番組のキービジュアル、意気込みを語ったコメント一覧

本番組は、普段の配信では見られないメンバーの新たな一面を引き出すため、“限界ギリギリ”な挑戦企画を毎月生放送で届ける内容だ。キービジュアルでは、今回のために撮り下ろされた各メンバーの「限界表情」を見ることができる。

なお、番組を全編見るには有料プランへの加入が必要。月額880円のスタンダードプランと月額2,200円の応援プランの2種類が用意されている。会員特典には生放送の視聴以外に、限定動画やスタッフブログなども含まれる。

また、9月30日まで早期入会キャンペーンも実施しており、チャンネルに入会した人全員に番組のために作成した非売品の「オリジナルクリーニングクロス」がプレゼントされる。メンバー22名それぞれがデザインされた全22種の限定グッズであり、スタンダードプランでは1種、応援プランでは2種選べる形だ。

（文＝リアルサウンド編集部）