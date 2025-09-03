フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送中のTVアニメ『よふかしのうた Season2』第10話「せめてお前に」のあらすじと先行カットが公開された。

参考：『着せ恋』五条くんが“スパダリ”無双中 現代ラブコメをめぐる男性性＆主人公造形とは？

累計発行部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマによる人気コミックスをアニメ化した本作。夜に眠れない日々が続いている不登校中の夜守コウは、ある日、吸血鬼の七草ナズナと出会う。夜に、そしてナズナに魅了されていくコウは、彼女に「俺を吸血鬼にしてください」と頼む。吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。そんな彼らに吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯餡子の手が、すぐそこまで迫る。コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる。

思い出の学校、文芸部部室で対峙するナズナと餡子。「コウを殺す」と焚きつける餡子に、ナズナは激昂。ふたりの攻防が続く中、餡子はコウへとメールを送る。それを受け取ったコウはすかさず走り出す。「早くしないと......探偵さんが死んじゃう......!!」。

公開された場面写真では、吸血鬼化するナズナをはじめ、笑みを浮かべる餡子の姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）