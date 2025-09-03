【夫婦、小さなすれ違い…】「ほこり溜まってる」掃除でチクチク【第32話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、夫婦間の掃除こだわりポイントの違いから起こった一件です。
毎回、毎回、重箱の隅をつつくように汚れが取り切れていない場所を掃除しながらイチイチ妻に指摘する夫。
夫「ココ〜、ほこり溜まってる」
夫「ココも〜、いつも汚れてるよ」
妻が気が付かなかった場所を掃除してくれる夫。この言葉だけを聞けば「いい夫じゃん！」ともなりそうですが、イチイチ言う必要ある！？ 妻はいつだって文句ひとつ言わず掃除しているのに。細かすぎるポイントを指摘してはチクチク言われることに苦痛を感じている妻。思い切って妻も、夫の至らぬ点を見つけるたびに言いたいこと言っちゃう？ しかし、細かい部分を指摘してドヤ顔マウントする夫と同じレベルになりたくなくて、妻は今日もイライラするのでした。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
