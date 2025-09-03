¡Ö¤Þ¤¿Áé¤»¤¿¡©¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ÎÅÅ·âº§¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¡¢»öÌ³½êÆÈÎ©...¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê»Ñ²û¤«¤·¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¥¢¥¤¥É¥ë´ü¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é7Ç¯¡Ä¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖMOSS STUDIO¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖUnexpected New Color¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ò¥²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹ÅÄ¹ä¡£¿¦¿Í¤¬1Ëç1Ëç¼êºî¶È¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡ÖMOSS STUDIO¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤ò´¬¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥í¥óÌÓ¤Ë¥Ð¥ó¥À¥Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿V6ºßÀÒ»þ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀÎ¡¢¹ä¤¯¤ó¤¬¥Ð¥ó¥À¥Ê´¬¤¤¤Æ¤¿»þ´ü»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ä¤¯¤ó¤È·ò¤¯¤ó¤¬¥Ð¥ó¥À¥Ê´¬¤¤¤Æ¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹ä¤¯¤ó¡Ä¤Þ¤¿Áé¤»¤¿?¡©¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê»Ñ²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥À¥ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÏV6ºßÀÒ»þ¤Î2018Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤È·ëº§¡£21Ç¯¤ËV6¤¬²ò»¶¤·»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£ºÊ¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤È¶¦¤Ë¿·»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£