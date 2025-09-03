「全部作ったんです？」木村多江、彩り豊かな食卓ショット披露 「料亭並みですね」「色とりどり」「どれも美味しそう」と反響
俳優の木村多江（54）が1日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな食卓ショットを披露した。
【写真】「全部作ったんです？」「料亭並みですね」彩り豊かな食卓ショット披露の木村多江
これまでの投稿で、たびたび手料理を披露してきた木村。この日は「8月の思い出」と書き出し、色とりどりの夏らしい料理の写真を複数枚アップ。「そして9月。みなさん夏の疲れが出ませんように」とメッセージを送り、「優しい気持ちでスタートできてたらいいな」と抱負をつづった。
ファンからは「すごい料理！全部作ったんです？」「お料理上手」「身体に良い」「色とりどり美味しそう」「どれも美味しそう」「料亭並みですね」「疲れも吹き飛ぶ豪華な料理の数々」「良妻賢母ですねぇ」などといったコメントが寄せられている。
