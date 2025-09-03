ナムコのスポーツゲーム「マッハブレイカーズ」が「アケアカ/アケアカ2」にて9月4日配信
【アーケードアーカイブス マッハブレイカーズ】 9月4日 配信予定 価格：1,500円 【アーケードアーカイブス2 マッハブレイカーズ】 9月4日 配信予定 価格：1,800円 プレイ人数：1～4人
ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス マッハブレイカーズ」および、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S用「アーケードアーカイブス2 マッハブレイカーズ」をそれぞれ9月4日より配信する。価格は「アーケードアーカイブス マッハブレイカーズ」が1,500円、「アーケードアーカイブス2 マッハブレイカーズ」が1,800円。
「マッハブレイカーズ」は1995年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたスポーツゲーム。前作「ニューマンアスレチックス」から続く超人スポーツの第2弾となり、選手は7人、競技は12種に増え、より白熱した勝負が繰り広げられる。【スクリーンショット】
公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeライブにて配信される。
9月4日は「マッハブレイカーズ特集」となり、当時の開発者とバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。
(C)MACH BREAKERS & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
