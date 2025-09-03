NPB(日本野球機構)が3日の公示を発表。首位ソフトバンクを現在、1ゲーム差で争う2位の日本ハムは柴田獅子投手、柳川大晟投手、アリエル・マルティネス選手を1軍登録し、山本拓実投手と有薗直輝選手を抹消しました。

プロ1年目、高卒ルーキーの柴田投手は7月26日のロッテ戦で3回パーフェクトの鮮烈デビューを飾ると、続く8月23日の登板では2回2/3を1失点に抑えてプロ初ホールドをマーク。1軍では初となるビジターゲームで初勝利を飾れるか注目です。

柳川投手は今季35試合の登板で2勝1敗7ホールド、11セーブ、防御率0.81をマーク。8月22日のソフトバンク戦で、9回に5番手で登板し、2四球を与えるも無失点に抑え現在3試合連続セーブを記録しています。

マルティネス選手は今季30試合に出場し打率.197、8打点。2日の2軍戦では、本塁打を含む3安打2打点の活躍。8月21日以来の1軍昇格を果たしました。

一方抹消となった山本投手は今季27試合に登板し、中継ぎとして2勝2敗、防御率3.51をマーク。プロ4年目の有薗選手は今季ここまでキャリアハイの12試合に出場、打率.226、3打点。持ち前の打撃を武器に出場機会を増やしていました。