熱帯低気圧が台風へと発達し西日本に近づく影響で、中国地方は明日4日(木)の午後から雨が降る見込みです。山口県や山陽で激しく降る所があるでしょう。また、向こう一週間は曇りや雨の日が多い見込みです。厳しい暑さが少しおさまるものの、湿気が多く体にこたえる暑さが続くでしょう。この先も万全な熱中症対策が必要です。

熱帯低気圧は今夜(3日夜)には台風に発達

今日3日(水)午後3時現在、熱帯低気圧は南大東島の南南東を北北西に進み、今夜は台風へと発達する見込みです。4日(木)未明には奄美大島の東を北北西へ進み、明日4日(木)の午後は進路を東寄りに変えて、九州の南岸へ接近する見込みです。

5日(金)は西日本から東日本付近を北東へ進み、6日(土)は日本の東の海上で温帯低気圧に変わるでしょう。

中国地方は湿った空気の影響で明日4日(木)午後から雨 激しく降る所も

中国地方は、台風周辺の湿った空気が流れ込む影響で、明日4日(木)午後には、瀬戸内側から次第に雨が降るでしょう。雷を伴い雨脚の強まる所がある見込みです。山口県や山陽では激しく降る所があるでしょう。

4日(木)12時から5日(金)12時までの24時間降水量は山口県や山陽を中心に20〜50ミリとなり、特に岡山県では50〜100ミリに達する所があるでしょう。

向こう一週間 晴れるのは週末6日(土)から7日(日)夕方まで

向こう一週間の中国地方は、スッキリと晴れる日は少ない見込みです。明日4日(木)から5日(金)は台風や湿った空気の影響で曇りや雨となり、7日(日)夜から10日(水)にかけては、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。

高気圧に覆われてスッキリと晴れるのは、6日(土)から7日(日)の夕方にかけてとなる見込みです。厚手の洗濯物などは、週末にすましておくといいでしょう。

週間予想気温は平年より高く 蒸し暑い

広島市の予想最高気温は、明日4日(木)は曇りや雨であまり上がらず31℃くらいと、平年並みになりますが、湿気が多いため体にこたえる暑さとなる見込みです。

5日(金)は再び35℃以上と厳しい暑さになるでしょう。6日(土)から7日(日)は強い日差しが降り注ぎ、真夏の暑さとなる見込みです。

8日(月)からは曇りや雨の天気で、厳しい暑さはおさまるものの、気温は平年より高く、蒸し暑いでしょう。

湿気が多いと汗が渇きにくく、体に熱がこもりやすくなります。こまめに水分を補給し、室内でも気温や湿度をチェックして調節するなど、熱中症予防を心がけてください。



また、最低気温は連日25℃以上で平年より高く、熱帯夜となる見込みです。寝る前にコップ一杯の水を飲み、適度にエアコンを使うなど、夜間も熱中症に注意、警戒が必要です。