ドル円１４８円台後半、一時１４９円台乗せも戻す＝ロンドン為替



ロンドン序盤は総じてドル買いが優勢に始まっている。英３０年債利回りは５ｂｐ上昇の５．７４％と連日の上昇。ポンドドルの売りが主導する形でドルが買われている。ただ、足元ではドル買いは一服しており、昨日ほどの持続性はみられていない。



ドル円は一時149.14レベルまで高値を伸ばした。８月１日以来のドル高・円安水準となった。しかし、足元では148.80付近へと押し戻されている。



ポンドドルは1.3333レベルまで下落したあと、1.3350台での推移。ユーロドルは1.1608レベルを安値に、1.1625-30レベルに下げ渋り。



USD/JPY 148.80 EUR/USD 1.1627 GBP/USD 1.3354

外部サイト