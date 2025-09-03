Amazonで、バッファローのネットワークレコーダー&メディアストレージ「nasne(型番: NS-N100)」がセール価格で販売されている。9月3日15時に編集部が確認したところ、通常36,800円のところ10％ OFFの33,120円だった。

9月4日まで開催中の「スマイルSALE」と、11日まで開催されている「暮らし応援 夏祭りSALE」によるセール。

nasneは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が2012年に発売したHDDと地上/BS/110度CSデジタル放送チューナー搭載のネットワークレコーダー。従来の“ソニー製nasne”は2019年に販売終了したが、バッファローが新たに引き継ぎ、SIE協力のもと継承・機能強化された新モデルが「nasne」(NS-N100)となる。

内蔵HDD容量は2TBで、外付けHDDにも対応。内蔵HDDと合わせて最大10TBまで容量を拡張できる。

開催中のセールでは、バッファローの外付けHDD 4TB「HD-AD4U3」などもセール中。HD-AD4U3は10％ OFFの13,480円だった。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください