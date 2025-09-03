タリーズに秋到来芋や栗など秋の味覚たっぷりのドリンク＆フード出たよ〜！
タリーズコーヒージャパンは、秋を彩る季節限定のドリンクとフードを、2025年9月3日から販売しています。
フードメニューも秋らしさ満点
豊かな秋の味わいと、くつろぎのひとときを過ごせる、タリーズコーヒーの季節限定メニューが多数登場します。
・ほっこりカラメルOIMOラテ（HOT／ICED）
コク深いカフェラテに、ちょっとビターなカラメル風味のおいもソースを合わせ、焼き芋のような香ばしさが感じられる1杯です。
価格は、Shortが630円、Tallが690円、Grandeが750円。
・＆TEA カラメルOIMOティーシェイク
華やかな香りのアールグレイと、香ばしいおいもの風味を楽しめる、濃厚なミルクティーテイストのフローズンドリンクです。カップの中に秋の色合いを映し出すマーブル模様が広がります。
Tallのみで、価格は750円。
・シャリっとにっこり梨スワークル
栃木県産の「にっこり梨」と、爽やかなぶどうゼリーを合わせたフローズンドリンクです。
Tallのみで、価格は700円。
・安納芋のしっとりケーキドーナツ
しっとりとした安納芋の生地を、安納芋テイストのチョコでコーティングしています。コーヒーや紅茶と合わせれば、安納芋の甘みが際立ちます。
価格は355円。
・ベーグルサンド パンプキン＆クリームチーズ
かぼちゃクリームとクリームチーズフィリングを合わせたベーグルサンドは、もっちりと食べ応えがあり、朝食や軽食にもぴったりです。
価格は400円。
・栗を包んだロールスティック
ふんわり生地に栗ペーストとダイスカットの栗を包み込んで焼き上げています。ほっこりカラメルOIMOラテと組み合わせれば、素材の風味が重なり合い、秋らしい味わいを楽しめます。
「栗を包んだロールスティック」は9月17日発売。価格は360円です。
一部取り扱いのない店舗があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部