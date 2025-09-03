タリーズに秋到来芋や栗など秋の味覚たっぷりのドリンク＆フード出たよ〜！

タリーズコーヒージャパンは、秋を彩る季節限定のドリンクとフードを、2025年9月3日から販売しています。

フードメニューも秋らしさ満点

豊かな秋の味わいと、くつろぎのひとときを過ごせる、タリーズコーヒーの季節限定メニューが多数登場します。

・ほっこりカラメルOIMOラテ（HOT／ICED）

コク深いカフェラテに、ちょっとビターなカラメル風味のおいもソースを合わせ、焼き芋のような香ばしさが感じられる1杯です。

価格は、Shortが630円、Tallが690円、Grandeが750円。

・＆TEA カラメルOIMOティーシェイク

華やかな香りのアールグレイと、香ばしいおいもの風味を楽しめる、濃厚なミルクティーテイストのフローズンドリンクです。カップの中に秋の色合いを映し出すマーブル模様が広がります。

Tallのみで、価格は750円。

・シャリっとにっこり梨スワークル

栃木県産の「にっこり梨」と、爽やかなぶどうゼリーを合わせたフローズンドリンクです。

Tallのみで、価格は700円。

・安納芋のしっとりケーキドーナツ

しっとりとした安納芋の生地を、安納芋テイストのチョコでコーティングしています。コーヒーや紅茶と合わせれば、安納芋の甘みが際立ちます。

価格は355円。

・ベーグルサンド パンプキン＆クリームチーズ

かぼちゃクリームとクリームチーズフィリングを合わせたベーグルサンドは、もっちりと食べ応えがあり、朝食や軽食にもぴったりです。

価格は400円。

・栗を包んだロールスティック

ふんわり生地に栗ペーストとダイスカットの栗を包み込んで焼き上げています。ほっこりカラメルOIMOラテと組み合わせれば、素材の風味が重なり合い、秋らしい味わいを楽しめます。

「栗を包んだロールスティック」は9月17日発売。価格は360円です。

一部取り扱いのない店舗があります。

※価格はすべて税込です。

