日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「サケ＆サーモン」をテーマに、鮭やサーモンを使ったメニューを西洋料理のプロ・大西章仁 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「今さら聞けない主婦のお悩み！“銀鮭”と”紅鮭”と”サーモン”の違いがわかりません！料理によって使う種類も違いますか？」というもの。

そこで、味や食感なども異なるそれぞれの特徴をいかした３品「サーモンの挟み揚げ」「鮭のバターポン酢」「鮭のねぎわさびソース」を提案。「僕も子どもも喜びます！」とDAIGOもテンションが上がった１品を調理する。

「サーモンの挟み揚げ」
＜材料（２人分）＞
サーモン（生食用）　　　　　　２切れ             
モッツァレラチーズ　　　　　  50g                
バシル　　　　　　　　　　　 ４枚               
小麦粉　　　　　　　　　　　 大さじ２           
溶き卵　　　　　　　　　　　 １個分             
パン粉　　　　　　　　　　　  適量               
タルタルソース　　　　　　　 50g                
ベビーリーフ　　　　　　　　 50g                
レモン（くし切り）　　　　　　２切れ             
塩　　　　　　　　　　　　　 適量               
こしょう　　　　　　　　　　 適量               
サラダ油　　　　　　　　　　 適量               

＜作り方＞
①  モッツァレラチーズは縦４等分に切り、サーモンは皮を取り、片側の側面に切り込みを入れて切り開く。


②  バジルでモッツァレラチーズをはさんで①にはさみ込み、塩、こしょうをし、小麦粉、溶き卵、パン粉の順につける。

③  フライパンに３mmの深さまでサラダ油を入れて熱し、②を入れて中火で両面にこんがりと焼き色をつける。

④  サーモンを半分に切って器に盛り、ベビーリーフとタルタルソース、レモンを添える。

DAIGO「サーモンとチーズとバジルの組み合わせが完ぺき！サーモンに塩こしょうしただけなのに、とてもおいしいです。レモンをしぼると、さっぱりとしてまた最高！ごちそう感があるのもいいし、家で作ってみたいな」

