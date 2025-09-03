©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「サケ＆サーモン」をテーマに、鮭やサーモンを使ったメニューを西洋料理のプロ・大西章仁 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「今さら聞けない主婦のお悩み！“銀鮭”と”紅鮭”と”サーモン”の違いがわかりません！料理によって使う種類も違いますか？」というもの。

そこで、味や食感なども異なるそれぞれの特徴をいかした３品「サーモンの挟み揚げ」「鮭のバターポン酢」「鮭のねぎわさびソース」を提案。「僕も子どもも喜びます！」とDAIGOもテンションが上がった１品を調理する。

「サーモンの挟み揚げ」

＜材料（２人分）＞

サーモン（生食用） ２切れ

モッツァレラチーズ 50g

バシル ４枚

小麦粉 大さじ２

溶き卵 １個分

パン粉 適量

タルタルソース 50g

ベビーリーフ 50g

レモン（くし切り） ２切れ

塩 適量

こしょう 適量

サラダ油 適量

＜作り方＞

① モッツァレラチーズは縦４等分に切り、サーモンは皮を取り、片側の側面に切り込みを入れて切り開く。



② バジルでモッツァレラチーズをはさんで①にはさみ込み、塩、こしょうをし、小麦粉、溶き卵、パン粉の順につける。



③ フライパンに３mmの深さまでサラダ油を入れて熱し、②を入れて中火で両面にこんがりと焼き色をつける。



④ サーモンを半分に切って器に盛り、ベビーリーフとタルタルソース、レモンを添える。

DAIGO「サーモンとチーズとバジルの組み合わせが完ぺき！サーモンに塩こしょうしただけなのに、とてもおいしいです。レモンをしぼると、さっぱりとしてまた最高！ごちそう感があるのもいいし、家で作ってみたいな」

