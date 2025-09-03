大麻を含む植物片を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は3日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優清水尋也容疑者（26）と、同居する20代の女を逮捕した。薬物銃器対策課によると、清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。

Xでは「同居の女」がトレンド入りする事態となっている。「結局そっちの方で盛り上がっちゃうよね」「清水くん同居の女っての見落としてたけどWショックやん」「薬はもう解釈一致だが清水尋也に同居人の女がいたのが信じたくない。うー。そりゃそうか。あ。う」「捕まったのも落ち込むけど同居の女がいるの、1番刺さる」などと書き込まれていた。

同課は3日に清水容疑者宅を家宅捜索し、テーブル上にあった大麻のような植物片や、吸引に使うとみられる巻き紙などを押収。1月、容疑者が大麻を使用した疑いがあるとの情報を入手し捜査していた。常習的に使用していたとみて調べる。

逮捕容疑は7月ごろ、何者かと共謀し、自宅で大麻を含有する植物片を所持した疑い。

清水容疑者は映画「東京リベンジャーズ」シリーズなどに出演。現在放送中のTBS系連続ドラマ「19番目のカルテ」にも出演している。