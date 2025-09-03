【台風情報】「台風15号」に発達へ 「台風のたまご」熱帯低気圧が沖縄地方の南東に発生 九州→西日本→東海・関東通過のおそれ 今後の進路はどうなる？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予想シミュレーション 気象庁 3日午後5時更新】
熱帯低気圧が発生 １２時間以内に台風になる見込み
気象庁は、昨夜（9月2日）熱帯低気圧が発生したと発表しました。今後１２時間以内に、台風に発達する見込みとしています。
【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション
熱帯低気圧はきょう（３日）午後3時、南大東島の南南東約７０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の予想進路は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
熱帯低気圧は今後12時間以内に台風になる見込みで、
あす（４日）午前３時には奄美大島の東約１００キロ
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あす（４日）午後３時には屋久島の北西約６０キロ
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（５日）午後３時には東日本
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、温帯低気圧に変わり、
６日午後３時には日本の東
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
が予想されます。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
「3時間ごとの雨と風のシミュレーション」をみる
3日（水）午後6時 ～ 4日（木）午前0時までのシミュレーション
4日（木）午前3時 ～ 5日（金）午前0時までのシミュレーション
５日（金）午前3時 ～６日（土）午前0時までのシミュレーション
今後の情報に注意してください。