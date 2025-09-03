Ì±¿ÊÅÞ¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¡¢ÂæËÌ¤Ç²ñÃÌ¡¡³°¸ò¤äËÉ±Ò¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¡¡½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ³ÈÂç¤â¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷2¿Í¤º¤Ä¤¬³°¸ò¤äËÉ±Ò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹²ñÃÌ¡Ö2¥×¥é¥¹2¡×¤¬3Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÌ±¿ÊÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ì±¿ÊÅÞ¤Î³Ô¹ñÊ¸¡Ê¤«¤¯¤³¤¯¤Ö¤ó¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¤Ï¡¢²ñÃÌ¸å¤Ë¤Ï¿Í¿ô¤ò4¿Í¤º¤Ä¤ËÁý¤ä¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¶¨µÄ¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ì±¿ÊÅÞ¤«¤é¤Ï³Ô»á¤ÈÅÞÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤ÎÄÄ´§Äî¡Ê¤Á¤ó¤«¤ó¤Æ¤¤¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤ÏÅÞ³°¸òÉô²ñÄ¹¤ÎÀ±Ìî¹ä»Î½°±¡µÄ°÷¤ÈÆ±¹ñËÉÉô²ñÄ¹¤Î´äÅÄÏÂ¿Æ½°±¡µÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
³Ô»á¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢Î¾ÅÞ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¯¸¢¤òÃ´¤¦¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï2¥×¥é¥¹2¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ËÉºÒ¤ä³¤¾åÊÝ°Â¡¢³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½ÅÍ×¤ÊµÄÂê¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ñÃÌ¤ÎÌÜÅª¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À±Ìî»á¤Ï¡¢ÆüÂæ¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅÞÎ¾±¡Áí²ñ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
´äÅÄ»á¤Ï¡¢·ÐºÑ¤äºÒ³²ÂÐ±þ¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ËµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤äÂæÏÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¢¥¸¥¢¡¦¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤ä¼«Í³¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
2¥×¥é¥¹2¤Ï2021Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¡£º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£Á°²ó¤ÏºòÇ¯8·î¤ËÅìµþ¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
