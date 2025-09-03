エルモとクッキーモンスターのワッフルが主役！セサミストリートマーケットから″カフェスイーツ″第2弾が登場
「セサミストリート」のグッズショップ、カフェ、ワークショップを複合した、世界で唯一のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、大好評だったドーナツモチーフに続いて、カフェで展開されているスイーツをモチーフにした「CAFE SWEETS」シリーズ第2弾が登場！
【写真】カフェモチーフシリーズ第2弾、全アイテムを見る
今度の主役は、エルモとクッキーモンスターの形をしたアメリカンワッフル。アメリカンカフェのポスターのような、レトロプリントをあしらったアパレルをはじめ、ポーチやチャームなどの小物類まで、全13種類のアイテムが2025年9月4日(木)から発売される。
■これからの季節に大活躍！フーディー＆ロンT
「SWEETSフーディー(全2種)」(9790円)
背面にアメリカンワッフルとキャラクタードーナツのキャッチーなプリントをあしらって、1枚でコーディネートの主役になるフーディー。ホワイトとネイビーの2色展開で、厚手でやわらかな素材がこれからの季節にぴったり。ゆったりとしたシルエットだから、恋人や友達とシェアして着回すのも楽しそう！
「WAFFLEロンT(全2種)」(7480円)
エルモとクッキーモンスターの形をしたワッフルを、背面に大胆にプリントしたロングスリーブTシャツ。ベージュとホワイトの着回しやすい2色は、どんなスタイルにも合わせやすいのがうれしいポイント。肌なじみのよいコットン素材でオールシーズン活躍してくれるから、1枚持っておくと重宝しそう。
「DONUTSロンT(全2種)」(7480円)
カラフルなキャラクタードーナツがメニュー風にデザインされた、遊び心たっぷりのロングスリーブTシャツ。明るいホワイトと、やさしい雰囲気のラベンダーという絶妙なカラー展開がポイント。WAFFLEロンTと色違いでそろえれば、その日の気分で選んだり、友達や家族とのリンクコーデも楽しめる。
■毎日使いたい！バッグ＆ポーチ2種
「SWEETSショルダーバッグ(全2種)」(3850円)
カフェで一番人気のキャラクタードーナツ柄と、新登場のワッフル柄の2デザインから選べる。ワッフルの上でホイップバターがとろける様子や、ドーナツのカラフルスプリンクルの質感まで丁寧に描かれていて、細部へのこだわりが光る。丈夫なキャンバス地とたっぷり入るマチ付き仕様、肩にかけやすい長めの持ち手で、デイリーユースにもぴったり。
「SWEETSポーチ(全2種)」(2970円)
表面いっぱいにスイーツがプリントされたスクエア型のポーチ。しっかりとしたキャンバス素材で仕立てられているから、コスメや小物、ガジェットの収納など幅広く活躍してくれそう。手のひらにおさまる絶妙なサイズ感は、バッグインポーチとしても重宝するはず。ショルダーバッグとおそろいのデザインで持つのもおすすめ！
■おうちでもカフェ気分。テーブルウェア＆インテリア雑貨
「マグカップ(全2種)」(3960円)
実際にセサミストリートマーケットのカフェでも使用されている、ファン必見の定番アイテム。厚みのあるぽってりとしたフォルムが魅力のアメリカンダイナースタイルで、存在感は抜群！表面には「Elmo Loves You!」「Home is Cookie」というキャラクターの名言が、底面にはサプライズでキャラクタープリントが施されている。ダイニングにはもちろん、ペン立てなどインテリアとしても活躍してくれる。
「ラバーマグネット(全2種)」(1210円)
エルモとクッキーモンスターのドーナツがそのままマグネットになったキュートなアイテム。スプリンクルの粒感まで丁寧に再現されて、ぷっくりとした立体感がたまらない！毎朝冷蔵庫を開けるたびにハッピーな気分になれそう。もちろん、メモを留める実用性もバッチリ。2個セットでそろえて並べて飾ると、さらにかわいさがアップする。
「SWEETSポストカード(全2種)」(242円)
アメリカンカフェのポスターのようなレトロ感あふれるデザインが魅力のポストカード。ワッフルが主役の一枚と、カラフルなドーナツが並ぶポップな一枚の2種類をラインナップ。デスクや棚に立てかけるだけで、おうちが一気にカフェ空間に早変わり！
「SWEETSステッカー(全3種)」(440円)
リアルでおいしそうなスイーツビジュアルと、背景の鮮やかなカラーリングとのコントラストが存在感抜群のステッカー。スマホケースに挟んだり、ノートや手帳に貼ったり、タンブラーの目印にしたりと、使い方は自由自在。並べて飾れば、レトロでポップな世界観を気軽に楽しめる。
「CAFE SWEETS」シリーズ第2弾は、2025年9月4日(木)よりセサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、およびオフィシャルオンラインストアにて発売開始。オンラインストアでは12時からの販売となる。前回シリーズも人気で即完売アイテムが続出！気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
