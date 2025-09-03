音量調節も一時停止も充電ケースひとつでできる！【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
充電ケースで操作できてスマホいらず!【ジェービーエル】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
JBL TOUR PRO 2は、完成された装着感と新次元の絶対音質ハイブリッドノイズキャンセリング技術を備えたモデル。スマートタッチディスプレイ搭載の充電ケースなど、多彩なシームレスインテリジェンス機能が最上の生産性と機能性を提供。スマートフォンのアプリを使用せずに、充電ケースから主要なイヤホンの操作やメニューに直接アクセスできる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
イヤホン本体は、本体部分とスティックデザインの長所を融合したハイブリッドデザインを採用。完成された装着感がJBLProサウンドを再現し、高いノイズキャンセリング性能を引き出す。
→【アイテム詳細を見る】
初搭載の空間オーディオでは3つのモードを選択可能。コンテンツに応じた立体的なサウンドステージとディテールで没入感高いサウンドを楽しむことができる。
