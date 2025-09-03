最新の山形県内の新型コロナウイルスの患者数は今年最多の３８１人で、６週連続の増加となりました。

県衛生研究所によりますと、先月３１日までの１週間で、県内３９の定点医療機関から報告があった新型コロナの感染者は３８１人で、前の週より３７人増加しています。

一定点医療機関あたりでは９．７７人となっていて、６週連続の増加です。

保健所別では、庄内で１２２人、村山で１０５人、置賜で５８人などとなっていて最上を除くすべての保健所管内で患者数が増加しています。

県衛生研究所によりますと、この患者数は、去年の同じ時期と比べると少ないですが、今年に入ってからは一番多く、注意が必要だとしています。

また、県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「伝染性紅斑」いわゆる「リンゴ病」の患者数は前の週より１１人減少し１６６人でした。

１定点あたりの患者数は６．３８人です。

リンゴ病の患者数は、２１週連続で警報レベルとなっています。

保健所別では、庄内で５５人、山形・村山で３６人などとなっていて、県内すべての保健所管内で警報レベルが続いています。

県は換気や手洗い、適切なマスクの着用など基本的な感染対策を呼びかけています。