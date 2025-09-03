トッテナム高井幸大はCLメンバーから漏れる？ 専門メディアが見解「実力を試されたことがなく、まだ20歳だ」
プレミアリーグのトッテナムは、３シーズンぶりとなるチャンピオンズリーグ出場に向けて準備を進めているが、現行のトップチーム編成には大きな問題を抱えているという。クラブ専門メディア『THE SPURS WEB』が伝えている。
非自国育成選手枠が最大17人と規定されているなかで、クラブには21人の該当選手が在籍。協会育成選手枠では６人が登録されているが、登録可能なのは４人までで、２人を除外する必要がある。またクラブ育成選手については現在、１人しかおらず、規定数の４人に届いていない。
現状を受け、同メディアはCLのメンバーから外すべきだと考えられる選手７人をピックアップした。
除外候補として、デヤン・クルセフスキとジェームズ・マディソンが最有力とされており、「両選手とも負傷により長期離脱が見込まれ、最も分かりやすい除外候補だ」と記す。この２人を外すことで、協会育成枠と非自国育成枠が１つずつ空くことになる。
残りは５人。記事ではイブ・ビスマが挙げられ、「昨季のヨーロッパリーグで活躍したが、今夏での退団が有力視され、チームに残留したこと自体が想定外だった。ジョアン・パリーニャやアーチー・グレイが守備的MFとして控えており、ポジションの層は維持できる」と分析する。
続けて「ベン・デイビスは契約延長となったが、32歳となる今、クラブに欠かせない存在とは言えず、特筆すべき特長もない」とし、リスト外と予想する。
そして、年齢や経験値を理由に選外とされたのが、高井幸大だ。「ヨーロッパの大会で実力を試されたことがなく、まだ20歳だ。シーズン後半のカラバオカップかFAカップで先発させるのが得策だろう。今回は見送るべき最後のセンターバックだ」と見なされた。
その他の選手については、以下のように述べられている。
「ウィルソン・オドベールはプレシーズンで好調だったにもかかわらず、新シーズンの開幕以降、公式戦にはまだ出場していない。メンバーに入れないのは理にかなっていると言えるだろう。
もう１つの選択肢は、アントニーン・キンスキーを外すことだ。ゴールキーパーは２人しか必要とせず、そのうち１人が負傷した場合、UEFAの規定により彼を緊急時のゴールキーパーとして起用することができる」
登録メンバーの規定枠に応じて、難しい選考を迫られているトッテナム。欧州最高峰の戦いにどんなスカッドで臨むのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高井が登場したスパーズ新ユニのPV
