なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramを更新。『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 “BON BON VOYAGE”』仙台公演のオフショットを公開した。

【写真】道枝駿佑が公開した宮城公演のオフショット【動画】なにわ男子「アシンメトリー」MV 他

■道枝駿佑「牛タン美味しかったな」

なにわ男子は現在、7月2日にリリースしたニューアルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げたアリーナツアーを開催中。8月30日、31日には、宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナでライブを行った。

ツアー中は、公演が終わると欠かさずにオフショットを投稿し、感謝を伝えている道枝。今回も「宮城ありがとうございました 牛タン美味しかったな」と綴り、“ヴィラン”をテーマにしたステージ衣装とツアーシャツ姿のオフショットの計9枚を公開した。

黒レースのグローブをはめたステージ衣装のショットでは、機材などが置かれたステージ下の通路で撮った写真も（6、7、9枚目）。普段は見ることができない場所で撮られていることも嬉しいポイントだ。

また、グッズのヘアゴムで前髪を結んだショットでは、にこっと笑ったピース（2枚目）と、キメ顔のピース（5枚目）の2パターンを披露している。

ファンからは「目の保養すぎて明日も頑張れる」「ポンパ激かわ」「ほんと可愛すぎる」「やっぱりヴィランズ衣装お似合いです」「ビジュが良すぎてむり」「溺れて愛の黒の衣装もお願いします！」など、様々な反響が寄せられている。

■なにわ男子が黒衣装で踊る新曲「アシンメトリー」

なにわ男子は、本日9月3日に9枚目のシングルとなる「アシンメトリー / Black Nightmare」をリリース。公式TikTokには、黒衣装を纏ったメンバー踊る動画が2本公開されている。

■動画：なにわ男子「アシンメトリー」MV