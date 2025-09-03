のん、″赤髪ビジュアル″でアルバム『Renarrate』リリースを報告「音楽って楽しいね」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが9月3日に、アメーバオフィシャルブログを更新。同日、自身3枚目となるアルバム『Renarrate』をリリースしたことを報告した。

■「映画鑑賞後の余韻、詰め込みました」

この日「Renarrate」と題してブログを更新したのん。鮮烈な赤髪ヘアでカメラを見据える姿とともに「3rdアルバム『Renarrate』本日発売！」と報告した。

「映画鑑賞後の余韻、詰め込みました」と作品に込めた思いを綴り、「音楽って楽しいね。ぜひ聴いてください」とファンへ呼びかけた。

今回のアルバムは、タイトル『Renarrate』（語り直すの意味）からも読み取れるように、のんがこれまで歩んできた軌跡を、再度語り直すような、パーソナルで高密度なアルバム。

この投稿にファンからは「アルバムも映画も楽しみ」「観なきゃ、聴かなきゃ」「新アルバム最高」「かわいい！！」などの声が寄せられている。

■リリース情報

2025.09.03 ON SALE

ALBUM『Renarrate』

