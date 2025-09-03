日経225オプション9月限（3日日中） 4万円プットが出来高最多1150枚
3日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4639枚だった。うちプットの出来高が9086枚と、コールの5553枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の1150枚（27円高105円）。コールの出来高トップは4万3000円の956枚（90円安165円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 0 1 49000
237 0 1 48000
69 0 2 47000
67 -2 3 46250
87 -2 4 46000
20 -4 4 45750
33 -5 5 45625
202 -4 6 45500
7 -5 7 45375
30 -4 8 45250
34 -10 7 45125
832 -8 11 45000
29 -11 10 44875
123 -13 14 44750
31 -12 17 44625
161 -18 20 44500
46 -9 23 44375
79 -25 27 44250
60 -30 33 44125
463 -34 40 44000
52 -41 44 43875
158 -45 55 43750
79 -37 68 43625
565 -59 81 43500
82 -65 90 43375
101 -75 115 43250
37 -95 125 43125
956 -90 165 43000 1195 +245 3
34 -110 185 42875
101 -135 205 42750 1020 +240 7
46 -135 255 42625
342 -140 305 42500 805 +200 15
34 -155 330 42375 600 +60 5
80 -175 400 42250 560 +75 5
6 -120 460 42125 500 +65 4
221 -210 510 42000 530 +150 312
20 -250 555 41875 495 +115 8
6 -275 625 41750 415 +105 95
41625 410 +140 36
9 -170 800 41500 340 +90 262
41375 330 +105 34
41250 280 +80 147
41125 270 +90 42
3 -430 1150 41000 225 +60 692
40875 230 +80 63
40750 185 +45 146
40625 165 +35 52
1 -365 1565 40500 150 +40 159
40375 150 +35 38
40250 130 +38 158
40125 130 +44 40
40000 105 +27 1150
39875 98 +25 42
39750 90 +23 91
