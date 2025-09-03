　3日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4639枚だった。うちプットの出来高が9086枚と、コールの5553枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の1150枚（27円高105円）。コールの出来高トップは4万3000円の956枚（90円安165円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　 0　　　 1　　49000　
　 237　　　 0　　　 1　　48000　
　　69　　　 0　　　 2　　47000　
　　67　　　-2　　　 3　　46250　
　　87　　　-2　　　 4　　46000　
　　20　　　-4　　　 4　　45750　
　　33　　　-5　　　 5　　45625　
　 202　　　-4　　　 6　　45500　
　　 7　　　-5　　　 7　　45375　
　　30　　　-4　　　 8　　45250　
　　34　　 -10　　　 7　　45125　
　 832　　　-8　　　11　　45000　
　　29　　 -11　　　10　　44875　
　 123　　 -13　　　14　　44750　
　　31　　 -12　　　17　　44625　
　 161　　 -18　　　20　　44500　
　　46　　　-9　　　23　　44375　
　　79　　 -25　　　27　　44250　
　　60　　 -30　　　33　　44125　
　 463　　 -34　　　40　　44000　
　　52　　 -41　　　44　　43875　
　 158　　 -45　　　55　　43750　
　　79　　 -37　　　68　　43625　
　 565　　 -59　　　81　　43500　
　　82　　 -65　　　90　　43375　
　 101　　 -75　　 115　　43250　
　　37　　 -95　　 125　　43125　
　 956　　 -90　　 165　　43000　　1195 　　+245　　　 3　
　　34　　-110　　 185　　42875　
　 101　　-135　　 205　　42750　　1020 　　+240　　　 7　
　　46　　-135　　 255　　42625　
　 342　　-140　　 305　　42500　　 805 　　+200　　　15　
　　34　　-155　　 330　　42375　　 600 　　 +60　　　 5　
　　80　　-175　　 400　　42250　　 560 　　 +75　　　 5　
　　 6　　-120　　 460　　42125　　 500 　　 +65　　　 4　
　 221　　-210　　 510　　42000　　 530 　　+150　　 312　
　　20　　-250　　 555　　41875　　 495 　　+115　　　 8　
　　 6　　-275　　 625　　41750　　 415 　　+105　　　95　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 410 　　+140　　　36　
　　 9　　-170　　 800　　41500　　 340 　　 +90　　 262　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 330 　　+105　　　34　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 280 　　 +80　　 147　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 270 　　 +90　　　42　
　　 3　　-430　　1150　　41000　　 225 　　 +60　　 692　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 230 　　 +80　　　63　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 185 　　 +45　　 146　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 165 　　 +35　　　52　
　　 1　　-365　　1565　　40500　　 150 　　 +40　　 159　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 150 　　 +35　　　38　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 130 　　 +38　　 158　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 130 　　 +44　　　40　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 105 　　 +27　　1150　
　　　　　　　　　　　　　39875　　　98 　　 +25　　　42　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　90 　　 +23　　　91　