　3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4788枚だった。うちコールの出来高が2538枚と、プットの2250枚を上回った。コールの出来高トップは4万4500円の1005枚（55円安165円）。プットの出来高トップは4万円の228枚（115円高515円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　70　　　 0　　　 1　　53000　
　　17　　　 0　　　 2　　52000　
　　11　　　 0　　　 3　　51000　
　　88　　　 0　　　 5　　50000　
　　56　　　-1　　　 7　　49000　
　 119　　　-4　　　13　　48000　
　 146　　　-8　　　26　　47000　
　 101　　 -21　　　51　　46000　
　　44　　 -31　　　62　　45750　
　　17　　 -28　　　68　　45625　
　 120　　 -20　　　77　　45500　
　　 3　　 -20　　 100　　45375　
　　19　　 -33　　　92　　45250　
　　 6　　 -45　　 100　　45125　
　　96　　 -30　　 120　　45000　
　　 6　　　　　　 130　　44875　
　　33　　 -40　　 135　　44750　
　　 4　　 -55　　 150　　44625　
　1005　　 -55　　 165　　44500　
　　15　　 -65　　 195　　44250　
　　 4　　 -65　　 215　　44125　
　 128　　 -35　　 245　　44000　
　　 4　　 -60　　 290　　43875　
　　10　　 -90　　 280　　43750　
　　70　　　　　　 300　　43625　
　　64　　 -65　　 340　　43500　
　　 7　　 -70　　 395　　43250　
　 147　　 -80　　 465　　43000　
　　 2　　-105　　 500　　42875　
　　 6　　　 0　　 615　　42750　
　　16　　 -95　　 640　　42500　
　　80　　-120　　 855　　42000　　1065 　　 +75　　　 3　
　　11　　 -85　　1040　　41875　　1055 　　+110　　　 7　
　　 3　　-195　　 985　　41750　　1070 　　　　　　　69　
　　 2　　　　　　1060　　41625　　1040 　　+195　　　 8　
　　 4　　-180　　1155　　41500　　 930 　　 +75　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 940 　　+185　　　 4　
　　 1　　-145　　1375　　41250　　 875 　　+175　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 850 　　+175　　　 8　
　　 2　　 -40　　1610　　41000　　 800 　　+170　　　30　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 640 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 665 　　+130　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 570 　　 +45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 640 　　+135　　 114　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 510 　　 +50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 560 　　+105　　　45　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 520 　　 +95　　　12　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 515 　　+115　　 228　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 460 　　 +80　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 435 　　 +70　　　10　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 390 　　 +50　　　73　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 330 　　 +20　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 350 　　 +20　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39125　　 300 　　 +25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 335 　　 +75　　 152　