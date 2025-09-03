日経225オプション10月限（3日日中） 4万4500円コールが出来高最多1005枚
3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4788枚だった。うちコールの出来高が2538枚と、プットの2250枚を上回った。コールの出来高トップは4万4500円の1005枚（55円安165円）。プットの出来高トップは4万円の228枚（115円高515円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
70 0 1 53000
17 0 2 52000
11 0 3 51000
88 0 5 50000
56 -1 7 49000
119 -4 13 48000
146 -8 26 47000
101 -21 51 46000
44 -31 62 45750
17 -28 68 45625
120 -20 77 45500
3 -20 100 45375
19 -33 92 45250
6 -45 100 45125
96 -30 120 45000
6 130 44875
33 -40 135 44750
4 -55 150 44625
1005 -55 165 44500
15 -65 195 44250
4 -65 215 44125
128 -35 245 44000
4 -60 290 43875
10 -90 280 43750
70 300 43625
64 -65 340 43500
7 -70 395 43250
147 -80 465 43000
2 -105 500 42875
6 0 615 42750
16 -95 640 42500
80 -120 855 42000 1065 +75 3
11 -85 1040 41875 1055 +110 7
3 -195 985 41750 1070 69
2 1060 41625 1040 +195 8
4 -180 1155 41500 930 +75 9
41375 940 +185 4
1 -145 1375 41250 875 +175 7
41125 850 +175 8
2 -40 1610 41000 800 +170 30
40875 640 1
40750 665 +130 2
40625 570 +45 1
40500 640 +135 114
40375 510 +50 1
40250 560 +105 45
40125 520 +95 12
40000 515 +115 228
39875 460 +80 5
39750 435 +70 10
39500 390 +50 73
39375 330 +20 3
39250 350 +20 12
39125 300 +25 3
39000 335 +75 152
