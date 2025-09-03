日経225オプション11月限（3日日中） 4万4375円コール460円
3日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は76枚だった。コールの合計出来高は32枚。コールの出来高トップは4万4375円の15枚（460円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは2万7000円の10枚（50円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
60000 18020 +185 1
5 9 52000
1 45 49000
1 -5 135 47000
1 -15 205 46000
1 260 45500
15 460 44375
1 560 43875
1 590 43750
5 885 43125
42000 1545 2
39625 745 4
39125 640 1
34250 170 1
34000 165 2
31000 95 2
27000 50 10
25000 43 2
24000 38 +5 2
23000 31 4
22000 27 1
20000 22 +2 2
16000 17 +6 2
15000 10 0 7
12000 6 1
1 -110 31905 10000
株探ニュース
