　3日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は76枚だった。コールの合計出来高は32枚。コールの出来高トップは4万4375円の15枚（460円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは2万7000円の10枚（50円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　　　　　　　　　　　　60000　 18020 　　+185　　　 1　
　　 5　　　　　　　 9　　52000　
　　 1　　　　　　　45　　49000　
　　 1　　　-5　　 135　　47000　
　　 1　　 -15　　 205　　46000　
　　 1　　　　　　 260　　45500　
　　15　　　　　　 460　　44375　
　　 1　　　　　　 560　　43875　
　　 1　　　　　　 590　　43750　
　　 5　　　　　　 885　　43125　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1545 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 745 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39125　　 640 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34250　　 170 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 165 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　95 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　50 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　43 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　38 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　31 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　27 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　22 　　　+2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　17 　　　+6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　10 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 6 　　　　　　　 1　
　　 1　　-110　 31905　　10000　


株探ニュース