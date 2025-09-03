◇バレーボール男子世界選手権壮行試合 日本-ブルガリア(2日〜3日、有明アリーナ)

バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手が自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日をチームメートと観客と過ごせたことに感謝しました。

誕生日当日の9月2日は壮行試合第1戦が行われ、日本(世界ランク5位)はブルガリア(同15位)にストレート勝利を収めました

第1セットは郄橋選手のサービスエースなどで序盤を優位に進めるも、中盤に連続失点して15-15の同点に。それでも宮浦健人選手がサービスエースを決めるなど流れをつかみ、25-20でものにします。

第2セットはブルガリアに先行を許しましたが、日本が逆転勝利。第3セットも日本は石川祐希選手のスパイク、宮浦選手のサービスエースなどでリードを奪い3-0(25-20、26-24、25-20)でストレート勝利しました。

試合後にはコート上でケーキをプレゼントされ、チームメートと笑顔で写真撮影を行いました。

郄橋選手は集合写真を自身のインスタグラムに投稿。「最高の24歳の誕生日を迎えることができました！1万人以上の方に祝ってもらえる誕生日がどこにあるんでしょうか 幸せ者です！ありがとうございます！24歳更なる高みを目指しいろんなことに挑戦し頑張ります！」とコメントしました。