陸上の世界選手権東京大会は９月１３日に国立競技場を主会場に開幕する。

東京での開催は３４年ぶりとなる大会で注目される競技の見どころに迫る。（デジタル編集部）

日本選手権１１連覇の金丸祐三さんに聞く

短距離種目で、最も距離が長いのが４００メートル走だ。「究極の無酸素運動」とも言われるこの種目の男子世界記録は４３秒０３、日本のトップ選手も４４秒台の記録を持ち、瞬発力と持久力を兼ね備えたアスリートが人間の限界の、その先に挑む過酷な種目だ。

「小、中学生で陸上を始めると、まずは１００メートルにあこがれます。でも４００メートルはきついから人気がない。自ら飛び込んでいく人はなかなかいないですね」――。日本選手権でこの種目１１連覇の偉業を打ち立て、３度の五輪と７度の世界選手権に出場した金丸祐三さん（大阪成蹊大女子陸上部監督）は苦笑する。

最後まで走り切るためにランナーに必要なことは何か。金丸さんは「まずメンタルの強さが最初に必要です。もちろん技術も必要ですが、メンタルの部分を克服できなければ技術の確立も難しく、トップの領域にはたどり着けないと思います」と話す。いささか抽象的だが、金丸さんは具体的な例えで話してくれた。「限界で、失神しそうな時に、もう一歩、前に踏み出せるかどうかというメンタリティー。もう少し深くまでいきたいという、素潜りの時みたいな気持ちですね」

「究極の無酸素運動」だが、呼吸は行われている。ただ、短距離走のような激しい運動では、速い動きを生み出す「速筋」と呼ばれる筋肉が糖を分解（解糖）し、酸素を使わずに素早くエネルギーを作り出す。この時にできるのが乳酸だ。ウォーキングなどの有酸素運動に比べ疲労物質の乳酸がたまりやすく、レース後半に疲労を感じ、ゴール後は、地面に倒れ込む選手の姿も見られる。

「乳酸を除去しきれなくて、痛みに変わります。これが『ケツワレ』という状態。お尻に痛みが走ってなかなか取れない。でも、これは、エネルギーを出し切れた証拠でもあるんです」（金丸さん）

エネルギー効率良い「省エネ」の走り

４００メートルでは、スタートからゴールまで最大スピードを維持することは難しく、「省エネ」の走りも求められる。短距離種目であるが、トラックを１周するので記録に「追い風参考」はなく、バックストレートで追い風だと記録が出やすいと言われている。

理想的なペース配分について金丸さんは「世界の主流では、（全距離をほぼ同じスピードで走る）イーブンペースに近い走りで、前半２００と後半２００の差が１〜２秒程度あれば理想的」と話す。そのためには、エネルギー効率良くペースを維持し、減速を防ぐことが大事になる。

男子４００メートルでは高野進さん（東海大教授）が１９９１年に作った４４秒７８が長らく日本記録となっていた。この記録を２３年の前回世界選手権、ブダペスト大会で４４秒７７をマークして３２年ぶりに塗り替えたのが、今回の東京大会でリレーメンバーに入った佐藤挙太郎選手だ。ブダペスト大会では佐藤風雅選手も４４秒８８。そして今年８月、中島佑気ジョセフ選手が日本歴代３位となる４４秒８４をマークして、盛り上がりを見せている。

世界選手権と五輪を通じて日本勢で決勝ファイナリストとなったのは高野さん（９１年世界陸上東京大会で７位、９２年バルセロナ五輪で８位）だけだ。日本勢が新たな風穴を開けることができるか。