Photo: ヤマダユウス型

野菜の皮や食べ残しなど、生活する上でどうしても出てくる生ゴミ。夏場は匂いやコバエなんかも気になる存在ですよね。

そこをズバっと解決してくれるのが、ダイニチ工業から新登場した生ごみ乾燥機「GD-28A」。小型で使い勝手もよく、しかも清潔に使えるギミックも仕込まれてるんです。

生ゴミの本体ともいえる水分にサヨナラ

Photo: ヤマダユウス型

生ゴミはほとんどが水分で、ダイニチ工業いわく水分を90％蒸発させると容積は80％も減少するとのこと。水分が減ることで腐敗も止まり、生ごみ独特の匂いも抑えられます。

Photo: ヤマダユウス型

こうした生ごみの水分対策に便利なのが、生ごみ乾燥機。大型なものからキッチンにおける小型サイズまでありますが、「GD-28A」はA4ほどのフットプリントで済む小型タイプです。

でも、生ごみの処理＝手や容器が汚れるといったイメージもさもありなん。そこを解決したのが、独自のホルダー構造です。

ゴミに触らず対処可能！

Photo: ヤマダユウス型

「GD-28A」は、業界初となるホルダー型を採用。ホルダーにポリ袋をセットし、ここにゴミを入れて乾燥機にINするだけ。ゴミ箱をひっくり返したり、ゴミを触って出し入れする必要がないわけですね。

とはいえ、ポリ袋に入ったゴミをピンポイントで乾燥させるには正確な温風コントロールが必要。ダイニチ工業は長年にわたって暖房器具を手掛けており、そこで培った温風制御に関するノウハウが活用されているんです。

Photo: ヤマダユウス型

ホルダーの使い勝手もよく、ポリ袋を引っ掛けて取り付けるだけ。乾燥後はごみの容積も減っているので、袋を掴んでそのままゴミ箱にポイ。ホルダーの他に、三角コーナーのように使えるバスケットタイプも用意されています。

標準モードでの動作音は約36db、一時静音モードでは約32db。生ごみ乾燥機は就寝前に運転させることもあるため、静音性にもこだわっているとのこと。

生ごみの水分処理は自治体にとっても負担のようで、市によっては家庭用生ごみ処理機の購入に補助金を出す自治体もあります。匂いや害虫の対策にもなるし、小型かつ清潔に使える生ごみ乾燥機のニーズは高そうですね。

「GD-28A」は、2025年11月5日発売予定。生ごみから出がちな謎汁とも、これでおさらば！