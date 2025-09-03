40・50代「今日何着よう、、」→ 悩まない！【しまむら】ガバッと着るだけ！「優秀アイテム」

上品見えや体型カバーを重視して洋服を選びたい40・50代には、ガバッと一枚着るだけでコーデが決まる【しまむら】のワンピースやサロペットがおすすめ。デイリーから休日のお出かけまで、コーデに悩んだときの心強い味方になってくれるはず。

シンプルながらも計算されたシルエット

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\990（税込・セール価格）

ゆったりシルエットで体型を拾いにくく、さらっと着るだけで大人の余裕を演出できそうなTシャツワンピ。両サイドの切り替えでシルエットが単調になるのを避けて、一枚でサマ見えが狙えます。二の腕カバーできそうな絶妙な袖丈もポイント。シンプルなぶんアクセやバッグなどの小物の合わせ方しだいで、さまざまな着こなしを楽しめます。

シックに決まる大人の黒サロペ

【しまむら】「シャーリングサロペット」\1,969（税込）

一枚でコーデが決まるブラックの主役級サロペットは、華やかなシャーリングデザインがポイント。カジュアルに寄りがちなサロペットも、ブラック × シャーリングで大人女性にマッチする上品な雰囲気に。切り替え位置が高いので、スタイルアップ効果を期待できるのも嬉しいポイントです。

