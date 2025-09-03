Ankerの「モニター周りが完結」する最新型ケーブル、過去最安のうちに確保だ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。
現在、急速充電から映像出力までこれ1本で可能な「Nano USB-C & HDMI ケーブル」やケーブルを抜き差しせずに、ボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えられるHDMI切替器「Switch (2-in-1 Out, 4K) 」など、Anker（アンカー）のデスク周辺アイテムがお得に登場しています。
USB-Cポートで充電しながら同時にモニター出力も可能な「Nano USB-C & HDMI ケーブル」が最大20％オフ！
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 0.9m
2,390円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 1.8m
2,590円
（19％オフ）
Amazonで見るPR
2台同時に充電できる、Ankerの「USB-C ＆ USB-C ケーブル（2-in-1, 140W）」が軒並みタイムセール特価に！
Anker USB-C ＆ USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 急速充電 USB 2.0iPhone 16 / 15 Galaxy S25 / S24 / S23 MacBook Air/Pro iPad 他対応 (1.2m ブラック)
1,590円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Anker USB-C ＆ USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 1.8m ブラック 急速充電 iPhone 16 / 15 GalaxyS24 / S23 MacBook Air/Pro iPad 他対応
1,890円
（24％オフ）
Amazonで見るPR
Anker USB-C ＆ USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 急速充電 USB 2.0 iPhone 16 / 15 GalaxyS24 / S23 MacBook Air/Pro iPad 他対応（1.2m ホワイト）
1,590円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Anker USB-C ＆ USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 1.8m ホワイト 急速充電 iPhone 16 / 15 GalaxyS24 / S23 MacBook Air/Pro iPad 他対応
1,890円
（24％オフ）
Amazonで見るPR
25％オフも。映画やゲームなどを1画面で切り替えできて便利なAnkerのHDMI切替器がお買い得！
Anker Switch (2-in-1 Out, 4K) 双方向 セレクター 4K HDR 3Dコンテンツ対応 分配器 切替器 MacBook Pro/Air Switch Xbox 360 他
1,350円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) セレクター リモコン付き 4K HDR 3Dコンテンツ対応 切替器 MacBook Pro/Air Switch Xbox 360 PS4 / PS5 他
2,990円
（25％オフ）
Amazonで見るPR
Ankerのドッキングステーションがお得に登場！ 「675 USB-C ドッキングステーション」が28％オフなど。
Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) モニタースタンド ワイヤレス充電 100W USB PD対応 4K HDMIポート microSD＆SDカードスロット 3.5mmオーディオジャック イーサネットポート 10Gbps USB-C USB-Aポート搭載 高速データ転送
24,490円
（28％オフ）
Amazonで見るPR
Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) モニタースタンドUSB PD100W 対応 5Gbps USB-Cポート USB-Aポート4K HDMIポート microSD＆SDカードスロット 3.5mmオーディオジャック イーサネットポート搭載
24,990円
（ポイント3倍）
Amazonで見るPR
複数の機器を同時充電可能。Ankerの「 Charging Station」が最大26％オフのセール特価！
Anker Charging Station (9-in-1, 100W) 【USBタップ/電源タップ/AC差込口 3口 / USB-C 4ポート / USB-A 2ポート/ 1.5m延長コード】 ブラック
5,190円
（26％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Charging Station (7-in-1, 100W) (USBタップ 電源タップ AC差込口 3口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) ホワイト
7,490円
（25％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞Ankerのセール対象商品一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2025年9月3日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE」