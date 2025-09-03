iPhone Airの噂は本当なのかな…

Image: generated with DALL·E3

2024年9月3日の記事を編集して再掲載しています。

2024年のiPhone 16発売目前タイミング。巷ではiPhone 17の噂でもちきりでした。

「メモリがiPhone 16の8GBからiPhone 17では急に12GB に増える」とかいろいろ言われていましたが、気になる噂を10まとめてみました。

1.スリムが出る

miniもPlusもあったけど、そういやSlimはまだ出ていないよね。ってなわけで、2025年は「iPhone 17 Slimがくる！」と言われてます。噂の出元は有料ニュースメディアのThe Information。これが事実なら、iPhone X以来のビッグチェンジ。

2.画面がデカくなる

2024年のiPhone 16ではProが6.12インチから6.27インチになって、 Pro Maxが6.69インチから6.86インチになるっぽいけど、2025年はまたまた巨大化し、標準モデルが6.27インチになって、Plusは6.55インチになって尚且つスリムになる…ってな噂もあります。出元はアナリストのJeff Pu氏。

3.キズに強くて反射しにくくなる

15、16よりキズがつきにくくて反射の少ない画面がくると言っているのはリークサイトのInstant Digital。今のGalaxy S24搭載のGorilla Glass Armorみたいな何かがくるとしたら、アウトドア好き、スマホよく落とす人は17待ち？なのかな。

4.LTPOディスプレイが全機種に解放

現状Proモデルにのみ搭載されているLTPOが標準モデルにも搭載されるという噂。こちらの出元はIce Universe。

5.iPhone 17 Pro Maxに48MPの望遠レンズ

iPhone 16 Pro／Pro Maxでは広角カメラが48MP（4800万画素）になる雲行きですが、17 Pro Maxでは超望遠カメラも48MP化。本当なら全カメラが48MPになる初のiPhoneになります。AppleサプライチェーンアナリストのJeff Pu氏の調査メモとしてmactrastが報じたもの。

6.24MPのセルフィーカメラ

iPhone 16は今の12MPで据え置きのフロントカメラが、iPhone 17では全機種24MPに爆上がり。切り取ってもズームインしても画質が落ちなくなる、ってな噂もあります。

7.標準モデルもProMotionの可変リフレッシュでぬるぬるに

ProにしかないProMotion（可変リフレッシュレート）が2025年は標準モデルにも導入されます。高負荷時には最大170Hzまで上がって、負荷がないときは1Hzまで下がって電力セーブ。

8.Apple独自開発のWi-Fi 7チップで接続が速くなる

今はBroadcomみたいなサプライヤによるBluetooth×Wi-Fi接続用チップを使ってるiPhone。来年はApple独自仕様のチップに変わって、対応ルータ経由で2.4GHz、5GHz、6GHzのデータを同時に送受信可能になるかもしれません。これにより接続の安定化・高速化・レイテンシ削減が見込まれています。

9.画面上部の黒い穴（Dynamic Island）がちっちゃくなる

これまた投資会社HaitongのJeff Pu氏の予想。

10.メモリが増える

iPhone 16は8GBしか積んでないけど来年のiPhone 17ではこれが12GBに一気に上がるという話です。問題はどの機種かで、「iPhone 17ではProもPro Maxも12GBになる」と言っているのがJeff Pu氏なら、「いやいや、Pro Maxだけでしょ」と言っているのがAppleアナリストのMing-Chi Kuo氏だし、「いや、全機種ですよ」と言っている中国系有力ソースもあります。

いずれにしてもクラウド処理じゃないオンデバイス処理のAI機能を実現するには12GBぐらいは必要。AI iPhone待ちの人は2025年が買い替えどき…かも。

Sources: MacRumors, GottabeMOBILE