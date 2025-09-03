「今日好き」藤田みあ、初カラーにイメチェン「印象変わる」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが3日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、ヘアカラーチェンジで雰囲気ガラリ
藤田は「初オリーブグレージュ」とヘアカラーチェンジを報告。黒いTシャツ姿で撮影したセルフィーで、落ち着いたトーンの新しい髪色を披露している。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「大人っぽい」「似合ってる」「何色でも似合うの最強」「新鮮」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
◆藤田みあ、イメチェンに反響
