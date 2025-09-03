¥Ú¥¢²ò¾Ã¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡¡Ç³¤¨¿Ô¤¡¢µÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¡Ä1Ç¯¸å¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¤«¤±¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤Î²ÁÃÍ
¤ª¼µ·¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á
¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¡É¥Ú¥¢¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇÄ©Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬8·î31Æü¤ËÊÄËë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¿¾¾»³ÆàÌ¤¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¾¾»³¤Ï¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ä¼ç¿³¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¸å¡¢2¿Í¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢»ÍÊý¤ËÎé¤ò¤·¤¿¡£»ÖÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¾»³¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤ª¼µ·¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ©Àï¤ÎºÇ¸å¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤«¤éÌó11Ç¯¡£¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯¤ËÆüËÜAÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤Î2021Ç¯¸åÈ¾¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Ìö¿Ê¤·¤¿¡£BWF¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÏ¢ÌÁ¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇ¾åµé¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤äÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡£Ç¯´ÖÀ®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤BWF¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç¤Ï2ÅÙ¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡£¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤º¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£Éâ¤ÄÀ¤ß¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¡É¥Ú¥¢¤¬µ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾¾»³¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢25Ç¯1·î¤Ï¾¾»³¤¬µÙÍÜ¡£Éüµ¢¤¹¤ë¤È3·î¤ËÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î·ë²Ì¡¢¥Ú¥¢²ò¾Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£7·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¾¾»³¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ê¥Ú¥¢¤ò¡Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÉÝ¤¯¡¢²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ß¤¤¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂè°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£È¯É½¸å¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢À¤³¦°ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀª¤¤¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë·è¤á¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥ë¥È¡¦¥É¡¦¥é¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£ºÆ¤ÓÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ú¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£»ÖÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ê¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¡ËºÇ¸å¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¡¢ÎÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçËÙ¶Ñ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÄ¾Á°¹ç½É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤ò¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£½à·è¾¡¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¥Ú¥¢¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤«¤È¡¢»ä¤âÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿µ°À×¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ËÉ¬¤º·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¤½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò½ª¤¨¡¢»ÖÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÉ¤¤½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢º£¤ÏÀ²¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¡£»ÖÅÄ¤Ï¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡ÊµìÀ«¡§ÅìÌî¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇºÆ»ÏÆ°¡£Áá¤¯¤â9·î9Æü³«Ëë¤Î¹á¹Á¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¾¾»³¤Ï¡¢9·î6Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¸¢¤Ëº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¸ß¤¤¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¾¾»³¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¡Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê»Ò¡£¡ÊÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡Ë1²ó²¼¤í¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¡Ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡Êº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ë°ã¤¦¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê»ÖÅÄ¡Ë
¡Ö»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ê½÷»Ò¡Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾»³¡Ë
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥é¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¡É¡£¥Ú¥¢¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¡¢É½¾´Âæ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤È¾Ð´é¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¿Ìî µ®Ìé / Takaya Hirano¡Ë