【独占】ばんばんざい・ぎし＆桜井美悠、第1子と初の3ショット取材 クリエイター夫婦が「結婚して本当に良かった」語る理由
【モデルプレス＝2025/09/03】結婚1周年を迎えるばんばんざい・ぎし（26）とモデル・桜井美悠（みゆみゆ／26）にモデルプレスが独占インタビュー。2月に誕生した第1子とのメディア初の3ショット撮影に応じ、結婚して良かったと思う瞬間や、現在の生活ルーティーンについて語ってくれた。【前編】
― 2024年9月24日が入籍日ということで、ご結婚されてからもうすぐ1年になりますね。
ぎし：もう結婚記念日かぁ〜早いなぁ！
桜井：本当にあっという間だね。
ぎし：けっこうバタバタしてたよね。
桜井：お互いに忙しかったよね。初めてのことが重なって、人生一、余裕がなかったかも（笑）。
ぎし：みゆみゆは、子育てもYouTubeも同時にスタートしたからね。
桜井：本当に濃い1年でした。
― 忙しない日々の中で、結婚して良かったと感じる瞬間を教えて下さい。
桜井：彼は私にもう一度青春を思い出させてくれる人です。楽しむことを忘れてた時に笑わせてくれたり、的確なアドバイスをくれたり。やることが多くてパンクしそうな時でも“そこまで考えなくても良いよ”って気付かせてくれる人です。
― 元々は慎重派だった？
桜井：そうですね。結構考え込んじゃうタイプで、考えすぎてしんどくなることもよくありました。でも、彼と一緒にいると、それがかなり楽になったんです。的確にアドバイスもくれるので、仕事もプライベートも、子育てもあまり重く受け止めずにいられて、結婚して本当に良かったと思っています。
― ぎしさんからの言葉で、特に印象に残っているものはありますか？
桜井：「もう1回生まれ変わっても結婚したい」って言ってくれたのは、心に刺さりました。産後は2人でゆっくりできる時があまりなかったんですけど、私のお母さんがこっち来てくれて、子どもを見てくれてたから2人の時間ができて。そのときに言ってくれました。
ぎし：ここまで自分の中で全てが可愛いと思える人がいなくて。たぶん普通だったら怒っちゃうところも、みゆみゆだから全部受け入れられるんです。そういう気持ちが初めてだし、もうこの人しかいないって思ってます。
桜井：周りには厳しいところもあるけど、私に対しては甘いなって、感じてます（笑）。
ぎし：互いに支え合っていますね。僕はあまり弱いところを見せない性格なんですけど、みゆみゆは気づいてくれる。仕事でも支えてくれているので、頑張らなきゃって気持ちになります。みゆみゆは僕にとって完璧な人間で、自分にないものを持っていて、気づかされることも多いです。あと何より子どもが可愛すぎて、みゆみゆと結婚して本当に良かったと思っています（笑）。
桜井：最後が1番思ってそうやな〜！でも、それは私も思ってるから互いにだね（笑）。
― 桜井さんは個人YouTubeで投稿している子育て動画も共感を呼んでいますが、改めて現在の1日のルーティーンを教えてください。
桜井：朝から夜までママをしながら仕事をしている生活です。朝は子どもの準備から始まって、日中は仕事やプロデュースしているカフェのことをしたり、夜は家族でご飯を食べたり、残った家事をこなすようにしています。結構バタバタしていて、大変だなって思うこともあるし、泣いちゃうこともあるんですけど、充実してます。自分が選んだことだし、結局は楽しいっていう気持ちが勝つというか。それこそYouTubeも初めてのことだらけすぎて、どうやったらみんなに上手く伝えられるか苦戦することもあるんですけど、だんだん動画の前で話すことが楽しくなってきて。前まではやることがなくて不安だったけど、今は「やることありすぎて、どうしよう」になってます。それをどうこなしていくか考えるのが楽しいです！
― 生活もマインドも大きく変化したんですね。ぎしさんは第1子が誕生して、生活スタイルに変化はありましたか？
ぎし：ばんばんざいの撮影に行って、それが終わったら育児をしながら、会社のことをこなす感じです。今は子どもがぐずってる時期なので、仕事で遅くなる日は「この仕事がちょっとでも早く終わったら、みゆみゆを楽させてあげられるかも」とか考えているので、休まる時があまりない気がする。忙しいですね（笑）。
桜井：お互いクリエイターであり、社長でもあり、パパママでもあるからね。
ぎし：心が忙しいかもしれない。
桜井：わかる！1番忙しいのは心だよね。
― その感情を共感し合える関係性も素敵ですね。
ぎし：分かり合ってるから、喧嘩がないのかもしれないです。お互いにリスペクトみたいなのがあります。
― 桜井さんは、7月にオープンしたグリークヨーグルト＆アサイーボウル専門店「YOGI」のアンバサダーとして、ご自身もプロデュースに携わったと伺いました。ご多忙な中、また新たな挑戦をしようと思った理由はありますか？
桜井：元々カフェが大好きで、よく行っていたんです。産後って自分に時間とかお金をかけることに罪悪感を持ってしまうこともあると思うんですけど、健康にも美容にも良い食べ物なら、罪悪感ゼロで楽しめると思って。そういう自分を大事にする場所を作りたいと思ったのがきっかけで、カフェ作りを頑張っています。
― 子育てに加えて新しい挑戦をするのは大変ではないですか？
桜井：大変ですね（笑）。今はロゴを考えているんですけど、私はデザイナーではないので、みんなに響くような、かつ自分も納得いくようなロゴを探すことに専念してます。
ぎし：こだわりがすごいんですよ。しかも古風で、今だったら携帯にメモするとかできるけど、リビングのホワイトボードに書いていたり、ノートにまとめていたり（笑）。
桜井：すごく大変なので、彼に相談することが多いです。手を抜くところと、時間をかけるところのバランスを意識しています！
★後編では、親になってからの意識の変化や、第1子の将来についてなど、リアルな思いを語ってくれた。（modelpress編集部）
ぎしは1998年10月22日生まれ、北海道出身。ソロとしてTikTokで人気を集め、2019年にばんばんざいを結成。同世代の若者から人気を誇る。
桜井は1998年11月12日生まれ、大阪府出身。2014年に開催された「関西女子高校生ミスコン2014」でグランプリを獲得し、翌年「日本一可愛い女子高生」に選出。その後雑誌「Popteen」のモデルも務め、現在はインフルエンサーとして活躍。グリークヨーグルト＆アサイーボウル専門店「YOGI」のアンバサダーを務める。
