【モデルプレス＝2025/09/03】2024年9月に結婚したばんばんざい・ぎし（26）とモデル・桜井美悠（みゆみゆ／26）の夫婦にモデルプレスが独占インタビュー。親になってからの意識の変化や、2月に誕生した第1子の将来についてなど、リアルな思いを語ってくれた。【後編】

◆ぎし＆桜井美悠、第1子誕生で変化したこと


― 親になってから意識が変化したことや、心がけていることはありますか？

桜井：全部自分で完璧にしようとするのをやめるように心がけています。育児とか仕事を全部ちゃんとやるのは無理なので、あえて手を抜いたり、周りを頼ったり、たまにはジャンクフード食べたり（笑）。部屋が散らかっていても気にしないとか、そうすることで家族にも優しくできる余裕ができました。

― 出産前は完璧を求めるタイプだったのでしょうか？

桜井：完璧主義なところを気にしていました。でも子どもが生まれてからは、それが無理な状況になって。最近は素直にしんどいことを周りに言えるようになって、手の抜き方がわかってきました。

ぎし：僕は責任感がすごく出てきました。1人の時は何してもOKみたいなキャラだったんですけど、こういうことを動画で言ったり、やったりしたら家族に迷惑がかかるな、とか。あとは、“今を楽しめばそれで良い”っていうタイプだったんですけど、やっぱりそうもいかなくて。未来のこともちゃんと考えるようになりました。生命保険にも入れられました（笑）。

桜井：（笑）。最近家族で生命保険に入りました！

ぎし：今までこんなこと考えてなかったのに（笑）。

― 桜井さんから見て、ぎしさんの責任感の変化は感じますか？

桜井：飲みに行くこととか、友達と過ごすことが好きだったと思うんですけど、それよりも今は仕事が一番大事になってきてるのが見てわかります。常に仕事について考えているのは一緒にいて伝わるので、変わったなって。責任感がある人だなって思います。

― ぎしさんは「子育てをしていないのでは」と炎上したこともあったそうですね。本日の撮影時の様子やインタビューからは育児に積極的な印象を受けましたが、実際に桜井さんから見たぎしさんの父親としての姿はどのように映っていますか？

桜井：頑張ってくれてます！何割ぐらいやろうな…7割（笑）。

ぎし：うん、7割だね。

桜井：3割はまだチヤホヤされたいなんだなって（笑）。朝帰りとか、そういう日もあります。でも結局は尊敬しています！

― ぎしさんは今「7割」に納得されてましたね。

ぎし：結局どちらかを頑張ろうとしたら、どちらかが疎かになるし、僕もそんな器用な人間じゃないってのは自分でわかっているので、どこで心を鬼にするか。サボってるとかそういうわけじゃなくて、自分の中で上手くいくバランスとして7割になっていると思います。

桜井：面白い家族だなって見てもらえたら嬉しいですね！

◆ぎし＆桜井美悠、第1子の将来想像「ミセスさんみたいに」


― お子さんには、将来どのような人に育ってほしいですか？

桜井：自分の好きなこと、得意なことを見つけられる人になってほしいです。勉強よりも、やりたいことを大切にして、挑戦できる子になってほしいなって。そのためには、まず親が楽しんでるところを見せてあげたいなと思います。

ぎし：やっぱり自分ができなかったことをやらせたくなっちゃうものじゃないですか（笑）？都会出身なので、子役とかやってほしいです！

桜井：ミセス（Mrs. GREEN APPLE）さんみたいになってほしいんだよね（笑）？

ぎし：そう！歌手にもなってほしい。高音が出る歌手！今から歌も結構こだわっていて、ミセスさんの曲を聴かせて、リズムに合わせておしりを叩いています（笑）。

― 英才教育をしているんですね（笑）。

ぎし：普通のリズムじゃなくて、たまに裏拍でも叩いています！

桜井：その甲斐あってか、今日音楽が鳴ったら手をグーパーグーパーしてました！

◆ぎし＆桜井美悠の夢を叶える秘訣


― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている読者もたくさんいます。そんな読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。ぎしさんは2023年5月のインタビューで「何か得るには何かを失う覚悟は大事」と話していました。

桜井：良いこと言ってる！

ぎし：良いこと言ってるかも（笑）。でもこの考えは、未だに変わらないです。全部上手くやろうって思っていたら、全部中途半端で終わると思うんです。これを叶えるために何かを捨てようっていう気合いと、根性みたいのは大切だと今も思います。

みゆみゆ：私は「誠実さは絶対に帰ってくる」。自分の真面目すぎる部分が嫌になることもあるんですけど、お店も動画活動も、多くの人が動いてくれてるから、今の私がいるので、自分にできることを精一杯することが、夢に繋がると思っています。

― 今後2人で叶えたいことはありますか？

桜井：イベントとかやりたいよね。

ぎし：そうだね。あと、とりあえず結婚式！今やっと落ち着いてきて、結婚式について考える余裕があるので、そろそろしたいですね。

桜井：やりたいね！

― 素敵なお話、ありがとうございました！

◆ぎし＆桜井美悠プロフィール


ぎしは1998年10月22日生まれ、北海道出身。ソロとしてTikTokで人気を集め、2019年にばんばんざいを結成。同世代の若者から人気を誇る。

桜井は1998年11月12日生まれ、大阪府出身。2014年に開催された「関西女子高校生ミスコン2014」でグランプリを獲得し、翌年「日本一可愛い女子高生」に選出。その後雑誌「Popteen」のモデルも務め、現在はインフルエンサーとして活躍。グリークヨーグルト＆アサイーボウル専門店「YOGI」のアンバサダーを務める。

