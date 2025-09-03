「乾杯動画」を毎日アップして11年超…”超ガチ・ビール女子”天野麻菜の”自ビール”がバカ売れ！

３日間で生ビール100杯

毎日、乾杯してビールを飲む動画をアップし続けて11年超。来年早々には4444杯に達するという。世に「ビール女子」を名乗る人は星の数ほどいるが、タレントの天野麻菜（33）ほどガチンコなビール女子はいまい。

フライデーデジタルはインスタグラムへの「乾杯動画アップ」が10周年を迎えた節目で彼女をインタビューしているのだが、そんな彼女の実力を“プロ”はすぐに見抜いた。「仙台クラフトビールフェスティバル2025」の公式アンバサダーを天野にオファーしたブルワリーの人々だ。天野本人が打ち明ける。

「オファーをお受けした後に関係者の方から聞いたんですが、私にアンバサダーを依頼する決め手となったのが、去年の『仙台クラフトビールフェスティバル』のトークショーだったというんです。私はゲストとして参加したんですけど、“そこでのほんの十数分のやり取りでこの子はホンモノだと思った”そうで……」

「好きなビールは？」という定番の質問に対する「ウッドミルブルワリーの『はっさくホワイト』」というマニアックな回答にフェスティバル関係者たちは「いったい何者だ？」とザワついたのだという。

「多くの方が“ビール好きをネタに仕事を引っ張ろうとしているキラキラ女子”程度の認識だったみたいで、『トークの熱量とのギャップがすごい』『ガチじゃん！』と喜んでいただけたそうです（笑）。

トークショーの後、会場に来ていた私のファンの方が10人くらい乾杯しに来てくださったんですけど、帰りの新幹線の時間が迫っていると告げられたのに、私が10杯全部飲み干してから駅に向かったのをフェスティバルの運営の方々が見ていてくださったみたいで。『あれはファンになる』『話してみたい』と盛り上がったという話もしてくださいました」

ちなみにこのフェスティバルは今年で７回目を数えるが、公式アンバサダーは今回から。天野は栄えある初代に就任したのである。

去年は２〜３時間の滞在だったが、アンバサダーとなった今年は３日間フルで参加。２時間ごとに各ブルワリーのブースを巡ってクラフトビールを試飲。提供だけでブースを出していないブルワリーを含む24種類のクラフトビールとファンからプレゼントされたビールあわせて30杯以上を飲み干した。

２日目の夜にはフェスティバル関係者との打ち上げがあったので、「３日間で100杯は飲みましたね。さすがに朝起きたら顔がパンパンでした（笑）」と天野は豪快に笑い飛ばした。

“自ビール”250リットルが飲み干された

アンバサダー以外にもうひとつ新しい試みが今回の「仙台クラフトビールフェスティバル2025」にはあった。天野が考案したクラフトビール「とりあえずマナ」の発売である。初代アンバサダーを務めるにあたり、運営側から「オリジナルビールを造ってみませんか？」とオファーを受けたのがきっかけだ。

「自分で創ってみれば、クラフトビールの大変さも楽しさも苦労も魅力も、さらに深掘りできると思って挑戦しました！ 実際に『こういう味にしたい』と思って創っても、出来上がって飲むまではどうなるかわからない。

仕込みから完成まで１ヵ月半ほどかかるんですけど、出来上がりを飲んでみて『いい！』と納得できたところもあれば、『実際はこういう感じに仕上がるのか』と感じることもありました。とはいえ、私的には思い描いていた通りの味に仕上がりました」

２時間ごとにブースを回ってクラフトビールを試飲するアンバサダーの仕事の合間を縫って、会場の入り口横で販売。樽ナマビールは売り切れ、缶ビールもほぼ完売。実に250リットルの“自ビール”が飲み干されたという。

「一日11時間のフェスティバルを３日間完走してくださったファンの方もいましたし、私が生ビールを注いでいるときに『あれ？ 天野さん？！』と声を掛けてくれた方もいました。2015年に私が出演した舞台を見て、覚えていてくださったんです。ありがたいですよね。

『とりあえずマナ』を飲んでくださった方の４割近くが女性で『飲みやすくて美味しい！』と褒めていただいたのが嬉しかったですね。『とりあえずマナ』という名前通り、自ビールを開発するにあたって私がこだわったのが飲みやすさでしたから」

醸造はイシノマキホップワークスが担当。今後、仙台クラフトビールフェスティバルの運営を担当している田村琢磨氏がオーナーを務める飲食店「アンバーロンド」のホームページから購入可能となる予定だ。今回のフェスで手ごたえを得た天野には、さらなる野望があるという。

「酒販免許を取るべく動いてます。私がイベントでファンの方に販売するための『一般酒類小売業免許』と、自分のサイトで販売するための『通信販売酒類小売業免許』を取得したいと思ってます！

あと、『とりあえずマナ』は性別問わず、どんな方にも飲んでいただけるようなレシピにしたんですけど、次はインパクトがあって印象に残り、『また飲みたいな』と思ってもらえる自ビールを造ってみたい。題して『これを飲マナ』……（笑）」

飲むだけでは飽き足らず、ついに作り手となった天野。彼女がアンバサダーではなくブルワリーとしてクラフトビールフェスティバルに参加する未来が、フライデーデジタル記者にはたしかに見えた。